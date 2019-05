Làm thế nào mà Iran có trong tay hàng loạt chiến đấu cơ Mỹ?

Đầu tiên là các chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không F-14 Tomcat. Đây là các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất và hiện đang có trong biên chế của Không quân Iran với số lượng khoảng từ 40 tới 44 chiếc. Nguồn ảnh: Archive. Trước khi Cách mạng Hồi giáo diễn ra ở Iran, quốc gia này đồng minh thân thiết của Mỹ ở Trung Đông và đã đặt mua cùng lúc 80 chiến đấu cơ F-14 Tomcat cùng với các tên lửa không đối không Phoenix. Nguồn ảnh: Archive. Quá trình chuyển giao 80 chiếc F-14 Tomcat của Mỹ cho Iran kết thúc khi Cách mạng Hồi giáo diễn ra vào năm 1979, nhưng khi đó đã có tới 79 chiếc F-14 về tay Iran và tới nay, các chiến đấu cơ Tomcat của Iran phần lớn đã được nâng cấp lên phiên bản F-14AM. Nguồn ảnh: Danial. Tiếp theo đó là loại chiến đấu cơ cực kỳ quen mặt trong Chiến tranh việt Nam, đó là loại F-4 Phantom II hay còn gọi là "con ma" trong Chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1968, quân đội Iran đã mua một số lượng lớn loại chiến đấu cơ này từ phía Mỹ. Nguồn ảnh: Archive. Tổng cộng có 64 chiếc F-4 Phantom còn đang hoạt động trong biên chế của Không quân Iran. Các phiên bản F-4 ban đầu được Mỹ bán cho Iran là loại F-4D/E và RF-4E. Nguồn ảnh: Airliners. Theo thông tin được tờ Aviationist đăng tải, loại tên lửa hành trình Qader do Iran tự thiết kế đã được phóng thử thành công từ chiến đấu cơ F-4 Phantom II này hồi năm 2013. Nguồn ảnh: Jetphoto. Tiếp theo đó là F-5 Tiger II, đây cũng là loại chiến đấu cơ hạng nhẹ do Mỹ sản xuất, bắt đầu được Iran mua của Mỹ từ năm 1974 và hiện tại trong biên chế của Iran đang có khoảng 60 chiếc tiêm kích loại này. Nguồn ảnh: Airliners. F-5 Tiger II trong biên chế của Iran có các phiên bản F-5E và F-5F. Theo báo cáo của Global Security phía Iran hiện đang có 60 chiếc F-5 đã được hiện đại hoá trong đó bao gồm cả 16 chiếc F-5F hai chỗ ngồi vốn được sản xuất để phục vụ mục đích huấn luyện. Nguồn ảnh: Planespotters. Từ phiên bản F-5 Tiger II của Mỹ, Iran thậm chí còn thiết kế ra một bản nhái hoàn chỉnh mang tên HESA Saeqeh. Loại chiến đấu cơ F-5 nhái này đã phục vụ Iran từ năm 2006 và ước tính đã có khoảng 30 chiếc được ra đời. Nguồn ảnh: Airliners. Cuối cùng là 23 chiếc chiến đấu cơ đa dụng Mirage F1 các phiên bản F1EQ và F1BQ. Các chiến đấu cơ Mirage do Pháp sản xuất này bắt đầu xuất hiện và phục vụ trong biên chế Quân đội Iran từ năm 1991 tới nay. Nguồn ảnh: Archive. Khác với các chiến đấu cơ Mỹ kể trên đã xuất hiện trong không quân Iran theo đường "chính ngạch", những chiếc Mirage này vốn dĩ phục vụ trong biên chế Không quân Iraq. Trong chiến tranh Vùng Vịnh diễn ra vào năm 1991, một loạt Mirage F1 của Không quân Iraq đã bay sang lánh nạn ở Iran và tất nhiên Iran không hề trả lại Iraq những chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Archive. Sau khi tịch thu được đống chiến lợi phẩm "trên trời rơi xuống" theo đúng nghĩa đen, kho máy bay chiến đấu của Iran đã thêm phần phong phú khi giờ đây, 23 chiếc Mirage F1 hiện đại chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ vào việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng Không quân Hồi giáo nước này. Nguồn ảnh: Archive. Mời độc giả xem Video: Lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Iran.

Đầu tiên là các chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không F-14 Tomcat. Đây là các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất và hiện đang có trong biên chế của Không quân Iran với số lượng khoảng từ 40 tới 44 chiếc. Nguồn ảnh: Archive. Trước khi Cách mạng Hồi giáo diễn ra ở Iran, quốc gia này đồng minh thân thiết của Mỹ ở Trung Đông và đã đặt mua cùng lúc 80 chiến đấu cơ F-14 Tomcat cùng với các tên lửa không đối không Phoenix. Nguồn ảnh: Archive. Quá trình chuyển giao 80 chiếc F-14 Tomcat của Mỹ cho Iran kết thúc khi Cách mạng Hồi giáo diễn ra vào năm 1979, nhưng khi đó đã có tới 79 chiếc F-14 về tay Iran và tới nay, các chiến đấu cơ Tomcat của Iran phần lớn đã được nâng cấp lên phiên bản F-14AM. Nguồn ảnh: Danial. Tiếp theo đó là loại chiến đấu cơ cực kỳ quen mặt trong Chiến tranh việt Nam, đó là loại F-4 Phantom II hay còn gọi là "con ma" trong Chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1968, quân đội Iran đã mua một số lượng lớn loại chiến đấu cơ này từ phía Mỹ. Nguồn ảnh: Archive. Tổng cộng có 64 chiếc F-4 Phantom còn đang hoạt động trong biên chế của Không quân Iran. Các phiên bản F-4 ban đầu được Mỹ bán cho Iran là loại F-4D/E và RF-4E. Nguồn ảnh: Airliners. Theo thông tin được tờ Aviationist đăng tải, loại tên lửa hành trình Qader do Iran tự thiết kế đã được phóng thử thành công từ chiến đấu cơ F-4 Phantom II này hồi năm 2013. Nguồn ảnh: Jetphoto. Tiếp theo đó là F-5 Tiger II, đây cũng là loại chiến đấu cơ hạng nhẹ do Mỹ sản xuất, bắt đầu được Iran mua của Mỹ từ năm 1974 và hiện tại trong biên chế của Iran đang có khoảng 60 chiếc tiêm kích loại này. Nguồn ảnh: Airliners. F-5 Tiger II trong biên chế của Iran có các phiên bản F-5E và F-5F. Theo báo cáo của Global Security phía Iran hiện đang có 60 chiếc F-5 đã được hiện đại hoá trong đó bao gồm cả 16 chiếc F-5F hai chỗ ngồi vốn được sản xuất để phục vụ mục đích huấn luyện. Nguồn ảnh: Planespotters. Từ phiên bản F-5 Tiger II của Mỹ, Iran thậm chí còn thiết kế ra một bản nhái hoàn chỉnh mang tên HESA Saeqeh. Loại chiến đấu cơ F-5 nhái này đã phục vụ Iran từ năm 2006 và ước tính đã có khoảng 30 chiếc được ra đời. Nguồn ảnh: Airliners. Cuối cùng là 23 chiếc chiến đấu cơ đa dụng Mirage F1 các phiên bản F1EQ và F1BQ. Các chiến đấu cơ Mirage do Pháp sản xuất này bắt đầu xuất hiện và phục vụ trong biên chế Quân đội Iran từ năm 1991 tới nay. Nguồn ảnh: Archive. Khác với các chiến đấu cơ Mỹ kể trên đã xuất hiện trong không quân Iran theo đường "chính ngạch", những chiếc Mirage này vốn dĩ phục vụ trong biên chế Không quân Iraq. Trong chiến tranh Vùng Vịnh diễn ra vào năm 1991, một loạt Mirage F1 của Không quân Iraq đã bay sang lánh nạn ở Iran và tất nhiên Iran không hề trả lại Iraq những chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: Archive. Sau khi tịch thu được đống chiến lợi phẩm "trên trời rơi xuống" theo đúng nghĩa đen, kho máy bay chiến đấu của Iran đã thêm phần phong phú khi giờ đây, 23 chiếc Mirage F1 hiện đại chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ vào việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng Không quân Hồi giáo nước này. Nguồn ảnh: Archive. Mời độc giả xem Video: Lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Iran.