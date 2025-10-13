Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tin mới sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Công ty luyện kim đen Thái Nguyên

Trong mưa lũ, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải.

Thiên Tuấn

Liên quan đến sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, ngày 13/10, phía Công ty cho biết, vị trí bờ bao hồ chứa đã được gia cố, không để nước, bùn đất tiếp tục tràn xuống phía dưới ảnh hưởng đến người dân. Hiện, Công ty cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương họp với các hộ dân để thống nhất phương án xử lý sự cố, thống kê tài sản, rừng trồng, ao cá của người dân để khắc phục.

559196052-786161771088622-4230984905430483744-n.jpg

Trước đó, sáng 7/10, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải. Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn đang mưa lớn.

Đập chứa bùn thải bị vỡ khiến lượng lớn bùn, nước và đất đá tràn ra khu dân cư, gây ngập đường, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân.

Trong đó, bùn thải theo dòng nước từ khu vực hồ chứa chảy tràn ra tuyến đường liên xã, làm đục nguồn nước sinh hoạt, tràn vào một số nhà dân và nhiều hoa màu, vườn cây. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường tại chỗ, bùn thải độc hại còn theo dòng chảy qua nhiều khu vực gây hiện tượng cá chết hàng loạt, màu nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối.

#thái nguyên #vỡ đập #bùn bẩn #môi trường #ô nhiễm #mưa lũ

Bài liên quan

Xã hội

Nhặt được túi tiền vàng trong lũ, người đàn ông trả cho chủ nhân

Khi đang lội bùn đất, anh La Trung Kiên nhặt được túi xách nữ và phát hiện trong túi có nhiều tiền mặt, vàng nên đã mang tới cơ quan Công an.

Ngày 13/10, Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 11/10, anh La Trung Kiên, trú tại địa bàn mang một túi xách nữ đến trụ sở Công an phường để trình báo về việc nhặt được đồ đánh rơi và nhờ tìm chủ nhân của tài sản.

anh-chup-man-hinh-2025-10-13-luc-084341.png
Ảnh: Báo Thái Nguyên.
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại nhiều tỉnh, thành

Mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (tăng 3 sự cố so với chiều 11/10).

Ngày 12/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 7 giờ cùng ngày, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (tăng 3 sự cố so với chiều 11/10). Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn...

345747442-ho-de-dieu.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Trường học ở Thái Nguyên ngập bùn đất, ngổn ngang sau lũ

Mưa lớn gây ngập lụt, làm hư hại nhiều trường học Thái Nguyên. Công tác dọn dẹp và sửa chữa đang được gấp rút triển khai.

Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã gây mưa to, có nơi mưa rất to, lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngập diện rộng. Nước rút để lại những lớp bùn đất dầy đặc, rác thải ngổn ngang tại các trường học.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới