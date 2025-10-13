Tin mới sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Công ty luyện kim đen Thái Nguyên

Liên quan đến sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, ngày 13/10, phía Công ty cho biết, vị trí bờ bao hồ chứa đã được gia cố, không để nước, bùn đất tiếp tục tràn xuống phía dưới ảnh hưởng đến người dân. Hiện, Công ty cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương họp với các hộ dân để thống nhất phương án xử lý sự cố, thống kê tài sản, rừng trồng, ao cá của người dân để khắc phục.

Trước đó, sáng 7/10, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải. Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn đang mưa lớn.

Đập chứa bùn thải bị vỡ khiến lượng lớn bùn, nước và đất đá tràn ra khu dân cư, gây ngập đường, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân.

Trong đó, bùn thải theo dòng nước từ khu vực hồ chứa chảy tràn ra tuyến đường liên xã, làm đục nguồn nước sinh hoạt, tràn vào một số nhà dân và nhiều hoa màu, vườn cây. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường tại chỗ, bùn thải độc hại còn theo dòng chảy qua nhiều khu vực gây hiện tượng cá chết hàng loạt, màu nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối.