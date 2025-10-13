Nhặt được túi tiền vàng trong lũ, người đàn ông trả cho chủ nhân

Khi đang lội bùn đất, anh La Trung Kiên nhặt được túi xách nữ và phát hiện trong túi có nhiều tiền mặt, vàng nên đã mang tới cơ quan Công an.

Ngày 13/10, Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 11/10, anh La Trung Kiên, trú tại địa bàn mang một túi xách nữ đến trụ sở Công an phường để trình báo về việc nhặt được đồ đánh rơi và nhờ tìm chủ nhân của tài sản.

Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Khi kiểm tra, lực lượng Công an cùng anh Kiên đếm được trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 6 nhẫn vàng (tương đương 6 chỉ vàng) và một thẻ bảo hiểm y tế. Tổng trị giá tiền và vàng gần 150 triệu đồng.

Từ thông tin trên thẻ bảo hiểm, Công an phường đã tra cứu dữ liệu dân cư, nhanh chóng xác định được chủ nhân là chị Đ.T.N.T., tổ 91, phường Phan Đình Phùng. Khi được mời đến, chị T. xác nhận đó là tài sản mình đánh rơi và trước đó cũng đã trình báo mất đồ.

