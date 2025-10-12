Hà Nội

Xã hội

Mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại nhiều tỉnh, thành

Mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (tăng 3 sự cố so với chiều 11/10).

Gia Đạt

Ngày 12/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 7 giờ cùng ngày, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (tăng 3 sự cố so với chiều 11/10). Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn...

345747442-ho-de-dieu.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 12/10, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ xuống mức báo động 3, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống mức báo động 2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1;

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý.

Hiện lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Mực nước lúc 8 giờ ngày 12/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 5,87m, dưới mức báo động 3 là 0,43m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,73m, trên mức báo động 3 là 0,43m.

Cùng với đó, mực đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Dự báo 24 giờ tới, mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3,83m, dưới báo động 2 là 0,17m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức báo động 2 là 3,44m, dưới báo động 2 là 0,06m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long xuống mức báo động 2-báo động 3.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng nhận định, chiều và tối 12/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm/3h.

Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp".

Từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 12/10, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã/phường:Cát Tiên 2, Cát Tiên 3; Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 2, Kiến Đức,Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Quảng Khê, Quảng Tín, Tà Đùng.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Nguồn: ĐTHĐT.
