Xã hội

Hỗ trợ 400 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả mưa bão

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh 400 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Gia Đạt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 12/10 về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2). Thủ tướng quyết định hỗ trợ 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

122-1753265180335818811164.jpg
Ảnh minh họa.

Trong đó, Chính phủ hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Bắc Ninh 50 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính vào ngày 12/10. UBND các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định ngày 8/10 hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng. Ngày 2/10, Thủ tướng cũng có quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Trong đó, tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng.

Trong khoảng 2,5 tháng qua, Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến số 11). Đặc biệt, cơn bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế. Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái… Tổng thiệt hại ước tính về kinh tế trên 33.500 tỷ đồng. Riêng mưa lũ do bão số 11, thống kê sơ bộ đến nay đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương, trên 16.900 nhà bị ngập.

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin".