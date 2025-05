Tìm lại xe máy bị lấy nhầm cho người phụ nữ

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của Công an xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, phương tiện đã nhanh chóng được xác minh và trao trả cho chủ sở hữu.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, mới đây, bà Phùng Thị Mỹ Lan (SN 1968, trú tại Khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) đi xe máy Lead, màu vàng đen, biển kiểm soát 12K8-65.. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để chăm sóc người thân đang điều trị tại Khoa Tiêu hóa. Bà Lan để xe tại khu vực gần Nhà đại thể trong khuôn viên bệnh viện, không gửi tại bãi giữ xe. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi quay trở lại, bà Lan không thấy xe của mình tại vị trí đã đỗ nên đã chủ động đến Công an xã Hợp Thành để trình báo sự việc.



Người phụ nữ vui mừng khi nhận lại xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua rà soát và xác định tình huống, Công an xã làm rõ đây không phải vụ trộm cắp tài sản mà là do nhầm lẫn phương tiện. Người đã lấy nhầm xe là bà Đ.H.L (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập).

Bà Đ.H.L cũng đến bệnh viện để chăm sóc người thân và được người nhà chỉ chỗ để xe tại khu vực gần Nhà đại thể, trùng với vị trí bà Lan đã đỗ xe. Khi bà Đ.H.L cắm chìa khóa vào một chiếc xe Honda Lead màu vàng đen, ổ khóa mở được nên bà nghĩ đó là xe của mình và điều khiển xe rời khỏi bệnh viện.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, sau khi xác minh và làm rõ sự việc, Công an xã Hợp Thành đã thu hồi chiếc xe và bàn giao lại cho bà Lan. Trong thư cảm ơn gửi tới lực lượng Công an xã Hợp Thành, bà Lan bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là khi để phương tiện tại các khu vực công cộng không có người trông giữ.

