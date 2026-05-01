Tiết lộ sốc về cà rốt, từ cỏ dại ven đường đến siêu thực phẩm

Từ một loài cây dại ven đường, cà rốt đã trở thành biểu tượng ẩm thực quen thuộc trên bàn ăn toàn cầu hiện đại.

T.B (tổng hợp)

Ít ai ngờ rằng cà rốt – loại củ màu cam rực rỡ quen thuộc – lại có nguồn gốc từ những cây cà rốt dại với rễ nhỏ, cứng và thường có màu tím hoặc trắng. Tổ tiên hoang dã của nó mọc phổ biến ở châu Âu và Tây Á. Phải đến khoảng thế kỷ 10, con người mới bắt đầu thuần hóa và lai tạo để tạo ra những giống cà rốt có phần rễ lớn, mềm và ngọt hơn. Màu cam đặc trưng ngày nay thực ra là kết quả của quá trình chọn giống tại Hà Lan vào thế kỷ 17, nhằm tôn vinh sắc màu hoàng gia.

Cà rốt dại. Ảnh: Go Botany - Native Plant Trust.

Cà rốt không chỉ là một loại thực phẩm ngon mà còn là “kho dinh dưỡng” đáng nể. Nó nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene cao – tiền chất của vitamin A, giúp cải thiện thị lực và tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa chất xơ, kali, vitamin K1 và nhiều hợp chất chống oxy hóa khác, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa. Điều thú vị là màu sắc của cà rốt cũng phản ánh thành phần dinh dưỡng: cà rốt tím chứa anthocyanin, trong khi cà rốt đỏ giàu lycopene – những chất thường thấy trong các “siêu thực phẩm”.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ dừng lại ở dinh dưỡng, cà rốt còn mang giá trị văn hóa và lịch sử đáng kể. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, chính phủ Anh từng tuyên truyền rằng phi công của họ có thể nhìn rõ trong bóng tối nhờ ăn nhiều cà rốt – một câu chuyện mang tính “tâm lý chiến” nhằm che giấu việc sử dụng radar. Dù vậy, điều này vô tình khiến cà rốt trở nên nổi tiếng như một thực phẩm tốt cho mắt trong dân gian.

Ảnh: hatgiongphuongnam.

Trong ẩm thực, cà rốt xuất hiện ở khắp nơi: từ món hầm châu Âu, kim chi Hàn Quốc đến các món xào, nộm quen thuộc của Việt Nam. Vị ngọt nhẹ, độ giòn dễ chịu và màu sắc bắt mắt khiến nó trở thành nguyên liệu linh hoạt trong cả món mặn lẫn món ngọt. Ngay cả phần lá cà rốt – thường bị bỏ đi – cũng có thể dùng trang trí món ăn, cho thấy gần như toàn bộ cây đều có giá trị sử dụng.

Ngày nay, cà rốt còn được nghiên cứu trong nông nghiệp bền vững nhờ khả năng thích nghi với nhiều loại đất và khí hậu khác nhau. Từ một loài cây dại giản dị, cà rốt đã trải qua hành trình dài để trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống con người – một minh chứng sống động cho mối quan hệ bền chặt giữa con người và thiên nhiên.

Loài vật 'ở trọ' kỳ lạ nhất thế giới, mỗi lần lớn lên là phải đổi nhà

Giữa thế giới đại dương đầy bí ẩn, có một loài sinh vật nhỏ bé sống nhờ “ngôi nhà đi mượn” khiến ai cũng tò mò.

Ốc mượn hồn không phải là ốc mà thực chất là một nhóm giáp xác thuộc phân bộ Anomura. Điểm đặc biệt nhất của chúng nằm ở phần bụng mềm yếu, không có lớp vỏ cứng bảo vệ như tôm cua thông thường. Để sinh tồn, chúng buộc phải “mượn” những chiếc vỏ rỗng của các loài ốc biển khác làm nơi trú ẩn, từ đó hình thành cái tên vừa kỳ lạ vừa gợi nhiều liên tưởng.

Loài tôm tí hon 'thống trị' nơi sự sống tưởng như không tồn tại

Giữa những vùng nước mặn tưởng chừng khắc nghiệt đến mức không sự sống nào tồn tại, lại có một sinh vật nhỏ bé sống bền bỉ đến kinh ngạc.

Tôm ngâm nước mặn (Artemia salina), là một loài giáp xác tí hon nhưng sở hữu khả năng sinh tồn khiến nhiều sinh vật lớn hơn phải “chào thua”. Chúng sống trong các hồ nước mặn, đầm muối và vùng nước có độ mặn cao đến mức hầu hết sinh vật khác không thể tồn tại. Chính môi trường khắc nghiệt này lại giúp artemia tránh được kẻ thù và cạnh tranh, biến chúng thành “kẻ thống trị” ở những nơi tưởng như sự sống không thể tồn tại.

Loài ốc biển cực đẹp sở hữu 'vũ khí sinh học' đáng sợ nhất đại dương

Ẩn mình dưới lớp cát và rạn san hô nhiệt đới, có một nhóm sinh vật vừa đẹp mê hoặc vừa sở hữu “vũ khí” đáng sợ bậc nhất đại dương - đó là các loài ốc cối.

Chi Conus (ốc cối) bao gồm hơn 800 loài ốc biển săn mồi, phân bố chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều khiến chúng nổi bật không chỉ là những chiếc vỏ hình nón tinh xảo với hoa văn như tranh vẽ, mà còn là cơ chế săn mồi cực kỳ tinh vi: một chiếc “răng” biến đổi thành mũi lao siêu nhỏ, có thể phóng ra như một mũi tên tẩm độc.

