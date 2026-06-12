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Kho tri thức

Tương lai kinh hoàng dành cho Tinh vân X7

Tinh vân X7 được dự đoán sẽ bị một lỗ đen xé toạc vào năm 2036 và các nhà thiên văn học đang háo hức chờ đợi "màn pháo hoa vũ trụ" sẽ xuất hiện.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Các nhà thiên văn học đã sử dụng Đài quan sát WM Keck để quan sát một tinh vân có tên là X7 nằm gần lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm Dải Ngân hà. Họ tin rằng, Tinh vân X7 cuối cùng sẽ bị kéo về phía lỗ đen siêu khối lượng Sagittarius A*.

Tất nhiên, sau khi bị một lỗ đen siêu khối lượng nuốt chửng, quá trình này sẽ "gây ra một số màn pháo hoa ngoạn mục nhất trong vũ trụ”, có thể là vào năm 2036.

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Tinh vân X7 được dự đoán sẽ bị một lỗ đen xé toạc vào năm 2036. Ảnh: @Đài quan sát WM Keck.

Các quan sát độ phân giải cao gần đây cho thấy, Tinh vân X7 đã bị kéo giãn đến 3.000 đơn vị thiên văn (AU, khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trời). Các nhà thiên văn học dự đoán rằng vào năm 2036, khi nó tiến gần nhất đến lỗ đen siêu khối lượng Sagittarius A*, vật chất trong Tinh vân X7 này sẽ bị xé toạc bởi lực hấp dẫn thủy triều của lỗ đen quái vật.

Theo các báo cáo, Tinh vân X7 có khối lượng xấp xỉ gấp 50 lần khối lượng Trái Đất. Anna Ciurlo, trưởng nhóm nghiên cứu tại UCLA cho biết, họ xem đây là cơ hội độc nhất vô nhị để quan sát tác động của lực thủy triều của lỗ đen Sagittarius A* ở độ phân giải cao và để hiểu rõ hơn về "tính vật lý đặc thù của môi trường khắc nghiệt ở trung tâm Dải Ngân hà".

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Tinh vân X7 #dải ngân hà #lỗ đen #ngôi sao #siêu tân tinh

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