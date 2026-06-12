Tiểu hành tinh nhỏ nhất có kích thước bằng chiếc xe buýt

Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra 138 tiểu hành tinh, trong đó tiểu hành tinh nhỏ nhất chỉ có kích thước bằng một chiếc xe buýt.

Phía NASA thông báo rằng, một nhóm nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu MIT, Cambridge, đã phát hiện ra một loạt tiểu hành tinh mới bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb. Những tiểu hành tinh này nhỏ hơn những tiểu hành tinh đã được các nhà thiên văn học phát hiện trước đây trong vành đai tiểu hành tinh chính của Hệ Mặt trời.

Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra 138 tiểu hành tinh, trong đó tiểu hành tinh nhỏ nhất chỉ có kích thước bằng một chiếc xe buýt. Ảnh: @Space.

Trong 138 tiểu hành tinh mới này, chúng có kích thước dao động từ bằng một chiếc xe buýt đến bằng một sân vận động — một phạm vi kích thước mà một số kính viễn vọng đặt trên mặt đất thăm dò trong vùng vành đai tiểu hành tinh chính này không thể quan sát được. Hiểu được có bao nhiêu tiểu hành tinh nằm trong phạm vi kích thước như vậy trong vùng vành đai chính của Hệ Mặt trời có thể cho chúng ta biết điều gì đó về cách các tiểu hành tinh thay đổi diện mạo theo thời gian thông qua các vụ va chạm.

Nhà vật lý thiên văn Tom Green giải thích rằng, các tiểu hành tinh có kích thước này có thể được tạo ra từ các vụ va chạm với các tiểu hành tinh lớn hơn trong vành đai tiểu hành tinh chính và có thể trôi dạt về phía Trái đất và vùng lân cận Mặt trời.

Vì thế, phát hiện mới này sẽ giúp cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về kích thước, số lượng và lịch sử tiến hóa của các tiểu hành tinh trong vành đai chính của Hệ Mặt trời. Vì một số tiểu hành tinh hoặc mảnh vỡ có thể tách ra khỏi vành đai chính và bay về phía Trái đất, nghiên cứu mới này cũng có thể cung cấp thêm thông tin cho việc đánh giá mối đe dọa từ tiểu hành tinh, từ đó là cơ sở để tìm ra các biện pháp phòng thủ nhất định.