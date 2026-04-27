Loài vật 'ở trọ' kỳ lạ nhất thế giới, mỗi lần lớn lên là phải đổi nhà

Giữa thế giới đại dương đầy bí ẩn, có một loài sinh vật nhỏ bé sống nhờ “ngôi nhà đi mượn” khiến ai cũng tò mò.

T.B (tổng hợp)

Ốc mượn hồn không phải là ốc mà thực chất là một nhóm giáp xác thuộc phân bộ Anomura. Điểm đặc biệt nhất của chúng nằm ở phần bụng mềm yếu, không có lớp vỏ cứng bảo vệ như tôm cua thông thường. Để sinh tồn, chúng buộc phải “mượn” những chiếc vỏ rỗng của các loài ốc biển khác làm nơi trú ẩn, từ đó hình thành cái tên vừa kỳ lạ vừa gợi nhiều liên tưởng.

Ảnh: PBS.

Một trong những hành vi thú vị nhất của ốc mượn hồn là việc đổi nhà. Khi lớn lên, chiếc vỏ cũ trở nên chật chội, chúng sẽ rời bỏ nơi trú ẩn quen thuộc để tìm một chiếc vỏ mới phù hợp hơn. Trong tự nhiên, cảnh tượng nhiều cá thể xếp hàng chờ “đổi nhà” không hề hiếm: khi một con tìm được vỏ mới và chuyển đi, con phía sau sẽ lập tức chiếm lấy chiếc vỏ vừa bỏ lại, tạo thành một chuỗi trao đổi đầy trật tự đáng kinh ngạc. Hành vi này cho thấy một dạng “kinh tế tuần hoàn” rất riêng trong thế giới động vật.

Ảnh: aquariumcare.

Ốc mượn hồn phân bố rộng rãi từ các vùng biển nhiệt đới đến ôn đới, thậm chí có những loài sống trên cạn, như loài Coenobita clypeatus nổi tiếng ở vùng Caribbean. Chúng thường hoạt động về đêm, ăn tạp với thực đơn bao gồm tảo, mảnh vụn hữu cơ, xác động vật và cả trái cây rụng. Nhờ vậy, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc “dọn dẹp” môi trường sống, giúp hệ sinh thái duy trì sự cân bằng.

Ảnh: nationalgeographic.

Không chỉ dừng lại ở việc mượn vỏ ốc, một số loài ốc mượn hồn còn thiết lập mối quan hệ cộng sinh thú vị với các sinh vật khác. Chẳng hạn, chúng có thể “đội” lên vỏ mình những con hải quỳ như Calliactis parasitica để được bảo vệ nhờ các xúc tu có độc, trong khi hải quỳ lại được “di chuyển miễn phí” và có thêm cơ hội tiếp cận thức ăn. Đây là một ví dụ điển hình về sự hợp tác cùng có lợi trong tự nhiên.

Dù trông nhỏ bé và có phần “hài hước”, ốc mượn hồn lại là minh chứng sống động cho khả năng thích nghi linh hoạt của sinh vật. Từ việc tận dụng vỏ ốc bỏ đi đến xây dựng các mối quan hệ cộng sinh, chúng cho thấy rằng sinh tồn không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn ở sự khéo léo và sáng tạo. Chính vì vậy, loài giáp xác này không chỉ thu hút các nhà khoa học mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích khám phá thế giới tự nhiên.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
Loài cá giả rắn độc khiến kẻ săn mồi 'chết khiếp'

Giữa những rạn san hô đầy màu sắc, có một sinh vật trông như rắn biển cực độc nhưng thực chất lại là một “kẻ giả mạo” bậc thầy.

Cá nhệch khoang (Myrichthys colubrinus), còn được gọi là “lươn rắn khoang”, là một trong những ví dụ ấn tượng nhất của hiện tượng bắt chước trong tự nhiên. Thuộc họ cá chình rắn, loài này phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt quanh các rạn san hô và vùng đáy cát nông. Điều khiến nó trở nên nổi bật không phải kích thước hay sức mạnh, mà là vẻ ngoài đánh lừa gần như hoàn hảo.

Ngắm sinh vật trông như cái quạt khổng lồ rực rỡ dưới đáy biển

Dưới làn nước trong xanh vùng Caribe, có một sinh vật xòe rộng như chiếc quạt khổng lồ, uyển chuyển theo từng dòng hải lưu.

Quạt biển (Gorgonia ventalina) là một loài san hô mềm đặc trưng của vùng Caribbean. Khác với những rạn san hô cứng có cấu trúc khối, loài này phát triển thành những tấm lưới mỏng, rộng như cánh quạt, có thể cao tới hơn một mét. Khi dòng nước chảy qua, toàn bộ “chiếc quạt” rung động nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh thoát vừa sống động, như một sinh vật đang “thở” cùng đại dương.

Cận cảnh sinh vật khổng lồ được ví như 'chiếc chum sống' của đại dương

Ẩn mình dưới làn nước nhiệt đới, hải miên chum hiện lên như một thực thể khổng lồ bí ẩn và kỳ vĩ.

Hải miên chum (Xestospongia testudinaria) là một trong những loài bọt biển lớn nhất thế giới, thường được ví như “chiếc chum sống” của đại dương. Chúng phân bố chủ yếu ở các rạn san hô thuộc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt phổ biến quanh Indonesia, Philippines và vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á. Với hình dáng miệng rộng như một cái phễu khổng lồ, loài sinh vật này không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn đóng vai trò sinh thái vô cùng quan trọng.

