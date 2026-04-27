Loài vật 'ở trọ' kỳ lạ nhất thế giới, mỗi lần lớn lên là phải đổi nhà

Ốc mượn hồn không phải là ốc mà thực chất là một nhóm giáp xác thuộc phân bộ Anomura. Điểm đặc biệt nhất của chúng nằm ở phần bụng mềm yếu, không có lớp vỏ cứng bảo vệ như tôm cua thông thường. Để sinh tồn, chúng buộc phải “mượn” những chiếc vỏ rỗng của các loài ốc biển khác làm nơi trú ẩn, từ đó hình thành cái tên vừa kỳ lạ vừa gợi nhiều liên tưởng.

Một trong những hành vi thú vị nhất của ốc mượn hồn là việc đổi nhà. Khi lớn lên, chiếc vỏ cũ trở nên chật chội, chúng sẽ rời bỏ nơi trú ẩn quen thuộc để tìm một chiếc vỏ mới phù hợp hơn. Trong tự nhiên, cảnh tượng nhiều cá thể xếp hàng chờ “đổi nhà” không hề hiếm: khi một con tìm được vỏ mới và chuyển đi, con phía sau sẽ lập tức chiếm lấy chiếc vỏ vừa bỏ lại, tạo thành một chuỗi trao đổi đầy trật tự đáng kinh ngạc. Hành vi này cho thấy một dạng “kinh tế tuần hoàn” rất riêng trong thế giới động vật.

Ốc mượn hồn phân bố rộng rãi từ các vùng biển nhiệt đới đến ôn đới, thậm chí có những loài sống trên cạn, như loài Coenobita clypeatus nổi tiếng ở vùng Caribbean. Chúng thường hoạt động về đêm, ăn tạp với thực đơn bao gồm tảo, mảnh vụn hữu cơ, xác động vật và cả trái cây rụng. Nhờ vậy, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc “dọn dẹp” môi trường sống, giúp hệ sinh thái duy trì sự cân bằng.

Không chỉ dừng lại ở việc mượn vỏ ốc, một số loài ốc mượn hồn còn thiết lập mối quan hệ cộng sinh thú vị với các sinh vật khác. Chẳng hạn, chúng có thể “đội” lên vỏ mình những con hải quỳ như Calliactis parasitica để được bảo vệ nhờ các xúc tu có độc, trong khi hải quỳ lại được “di chuyển miễn phí” và có thêm cơ hội tiếp cận thức ăn. Đây là một ví dụ điển hình về sự hợp tác cùng có lợi trong tự nhiên.

Dù trông nhỏ bé và có phần “hài hước”, ốc mượn hồn lại là minh chứng sống động cho khả năng thích nghi linh hoạt của sinh vật. Từ việc tận dụng vỏ ốc bỏ đi đến xây dựng các mối quan hệ cộng sinh, chúng cho thấy rằng sinh tồn không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn ở sự khéo léo và sáng tạo. Chính vì vậy, loài giáp xác này không chỉ thu hút các nhà khoa học mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích khám phá thế giới tự nhiên.