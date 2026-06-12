Phát hiện 'nghĩa địa cá voi' khổng lồ bên dưới đáy biển Ấn Độ Dương

Các chuyên gia đã phát hiện một "nghĩa địa cá voi" khổng lồ có niên đại 5,3 triệu tuổi ở vùng Diamantina, phía Đông Nam Ấn Độ Dương.

Một nhóm các nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Pisa (Italy) và Viện Nghiên cứu khí quyển và thủy văn quốc gia New Zealand phát hiện một "nghĩa địa cá voi" khổng lồ ở vùng Diamantina, phía Đông Nam Ấn Độ Dương.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, các chuyên gia cho hay, "nghĩa địa cá voi" khổng lồ có niên đại 5,3 triệu năm tuổi và là nghĩa địa cá voi sâu nhất từng được phát hiện.

Theo nghiên cứu mới, trong một chuyến lặn đặc biệt vào tháng 2/2023 bằng tàu ngầm Fendouzhe, nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều bộ xương và hóa thạch cá voi bị chôn vùi một phần trong trầm tích dưới đáy biển.

Sau phát hiện ban đầu, nhóm nghiên cứu đã thực hiện thêm 32 chuyến lặn để khảo sát đáy biển trong tháng tiếp theo, lập bản đồ phạm vi của "nghĩa địa cá voi". Qua đó, họ xác định địa điểm trải dài khoảng 1.200 km dọc đáy biển ở độ sâu từ 4.200 - 7.000m

Những bộ xương cá voi nằm rải rác ở "nghĩa địa" khổng lồ tại vùng Diamantina, phía Đông Nam Ấn Độ Dương. Ảnh: Global TREnD, IDSSE.

Nhóm nghiên cứu ước tính toàn bộ khu vực Diamantina có thể chứa đến hơn 10 triệu xác cá voi, trong số đó có một loài cá voi mới đã tuyệt chủng chưa từng được ghi nhận trước đây. Đây là con số kỷ lục, chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Xác cá voi trở thành nguồn cung cấp dinh dưỡng khổng lồ cho các sinh vật biển sâu như giun ăn xương, sao biển giòn, sứa, ốc biển cùng nhiều loài vi khuẩn.

Trong số 43 mẫu hóa thạch thu thập được, nhóm nghiên cứu ghi nhận nhiều loài cá voi hiện đại như cá voi mõm khoằm Andrews. Ngoài ra, một số loài đã tuyệt chủng được phát hiện.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã mô tả một loài cá voi hoàn toàn mới mang tên Pterocetus diamantinae, được đặt theo tên vùng biển nơi nó được phát hiện.

Mẫu hóa thạch cổ nhất phát hiện tại "nghĩa địa cá voi" này là hộp sọ cá voi có niên đại khoảng 5,26 triệu năm. Phát hiện này cho thấy quá trình tích tụ xác cá voi ở vùng Diamantina có thể đã diễn ra liên tục suốt ít nhất 5 triệu năm.