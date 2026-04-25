Loài tôm tí hon 'thống trị' nơi sự sống tưởng như không tồn tại

Giữa những vùng nước mặn tưởng chừng khắc nghiệt đến mức không sự sống nào tồn tại, lại có một sinh vật nhỏ bé sống bền bỉ đến kinh ngạc.

Tôm ngâm nước mặn (Artemia salina), là một loài giáp xác tí hon nhưng sở hữu khả năng sinh tồn khiến nhiều sinh vật lớn hơn phải “chào thua”. Chúng sống trong các hồ nước mặn, đầm muối và vùng nước có độ mặn cao đến mức hầu hết sinh vật khác không thể tồn tại. Chính môi trường khắc nghiệt này lại giúp artemia tránh được kẻ thù và cạnh tranh, biến chúng thành “kẻ thống trị” ở những nơi tưởng như sự sống không thể tồn tại.

Ảnh: aquariumcare.

Thoạt nhìn, Artemia salina có cơ thể trong suốt, dài chỉ vài milimet, với nhiều cặp chân nhỏ liên tục chuyển động như đang “bơi trong không khí”. Những chuyển động này không chỉ giúp chúng di chuyển mà còn tạo dòng nước đưa thức ăn – chủ yếu là tảo và vi sinh vật vào miệng. Dưới kính hiển vi, artemia hiện lên như một sinh vật "ngoài hành tinh" thu nhỏ, vừa mong manh vừa sống động.

Ảnh: rsbaquatics

Điều làm nên sự nổi tiếng của artemia chính là khả năng tạo ra trứng nghỉ (cyst) – một dạng “ngủ đông” cực kỳ bền bỉ. Khi điều kiện môi trường trở nên bất lợi, Artemia cái sẽ sinh ra những trứng có thể chịu được khô hạn, nhiệt độ cao, thậm chí cả bức xạ. Những trứng này có thể “ngủ” trong nhiều năm, chờ đến khi gặp môi trường nước thích hợp thì nở ra ấu trùng mới. Chính khả năng này khiến artemia trở thành một trong những sinh vật có sức sống “phi thường” nhất trong tự nhiên.

Ảnh: hoachatthuysanvietmy.

Không chỉ thú vị về mặt sinh học, artemia salina còn có giá trị kinh tế cao. Trong ngành nuôi trồng thủy sản, trứng artemia được thu hoạch, đóng gói và bán đi khắp thế giới như một nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho cá cảnh, tôm giống và nhiều loài thủy sinh khác. Chỉ cần cho trứng vào nước muối đúng điều kiện, hàng loạt ấu trùng artemia sẽ nở ra trong vòng 24–48 giờ – một “phép màu” nhỏ bé mà bất kỳ người nuôi cá nào cũng có thể trải nghiệm.

Sự tồn tại của Artemia salina nhắc nhở chúng ta rằng sự sống không chỉ thích nghi mà còn có thể “chờ đợi” thời cơ một cách đáng kinh ngạc. Từ những hạt trứng khô tưởng chừng vô tri, sự sống có thể bùng nổ chỉ sau một lần tiếp xúc với nước – một chu kỳ đơn giản nhưng đầy kỳ diệu, lặp đi lặp lại qua hàng triệu năm.