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Kho tri thức

Loài nấm được ví như “kim cương trắng”, giá hàng chục nghìn USD mỗi ký

Ẩn sâu dưới lớp đất rừng châu Âu, nấm cục trắng là một trong những thực phẩm quý hiếm và đắt giá nhất thế giới.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nếu có một “ngôi sao” trong thế giới nấm ăn cao cấp, đó chắc chắn là nấm cục trắng (Tuber magnatum) – loài nấm cục nổi tiếng với hương thơm đặc biệt và giá trị kinh tế đáng kinh ngạc. Trong giới ẩm thực, nó thường được gọi là “kim cương trắng” bởi sự quý hiếm, khó tìm và mức giá có thể lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn USD cho mỗi kilogram trong những mùa vụ khan hiếm.

Ảnh: truffleintuscany

Tuber magnatum phân bố chủ yếu ở một số khu vực thuộc Ý, đặc biệt là vùng Piedmont quanh thị trấn Alba. Ngoài ra, loài nấm này còn xuất hiện tại một số khu vực của Croatia, Slovenia và một số vùng Balkan. Không giống các loại nấm mọc trên mặt đất, nấm cục trắng phát triển hoàn toàn dưới lòng đất, sống cộng sinh với rễ của các loài cây như sồi, dương, liễu hay phỉ.

Ảnh: trufle.sk

Điều làm nên danh tiếng của Tuber magnatum chính là hương thơm mạnh mẽ và phức tạp. Nhiều người mô tả mùi của nó là sự pha trộn giữa tỏi, pho mát lâu năm, mật ong, đất ẩm sau mưa và các hợp chất hữu cơ đặc trưng mà khó có nguyên liệu nào bắt chước được. Chính vì vậy, các đầu bếp thường không nấu chín nấm cục trắng quá lâu. Thay vào đó, chúng được bào thành những lát cực mỏng phủ lên mì Ý, risotto, trứng, khoai tây nghiền hoặc các món ăn đơn giản để giữ trọn vẹn hương vị.

Ảnh: tinyurbankitchen

Việc săn tìm nấm cục trắng cũng là một câu chuyện đầy thú vị. Vì nấm nằm sâu dưới đất và không thể nhận biết bằng mắt thường, người ta phải sử dụng những chú chó được huấn luyện đặc biệt để đánh hơi mùi nấm. Trước đây, lợn cái từng được sử dụng vì khả năng phát hiện mùi rất tốt, nhưng chúng thường ăn mất “chiến lợi phẩm”, khiến chó trở thành lựa chọn phổ biến hơn.

Không giống nhiều loại nấm cục khác, nấm cục trắng đến nay vẫn rất khó nuôi trồng thương mại với sản lượng ổn định. Nguồn cung phụ thuộc phần lớn vào tự nhiên, thời tiết và điều kiện sinh thái đặc thù. Chính sự khan hiếm này đã biến mỗi mùa thu hoạch thành một sự kiện được giới ẩm thực quốc tế quan tâm.

Từ những khu rừng yên tĩnh ở châu Âu đến bàn ăn của các nhà hàng danh tiếng, nấm cục trắng là minh chứng cho việc đôi khi những báu vật quý giá nhất lại nằm khuất sâu dưới lòng đất. Chỉ một lát nấm mỏng cũng đủ mang đến trải nghiệm vị giác khiến nhiều thực khách nhớ mãi.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Nấm cục trắng cao cấp #Hương thơm đặc biệt của nấm #Giá trị kinh tế của nấm quý #Phân bố và sinh thái của nấm #Quy trình săn tìm và khai thác nấm

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