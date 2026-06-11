Cận cảnh hồ băng khổng lồ trên sao Hỏa

Các nhà thiên văn học đến từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã tiến hành phân tích chuyên sâu dữ liệu được tàu vũ trụ Mars Express truyền về và cuối cùng họ đã phát hiện ra một hồ chứa trên sao Hỏa với độ sâu gần 2 dặm (tương đương khoảng 3.218,7m).

Về cơ bản, hồ chứa này được cấu tạo từ băng nước và Cơ quan Vũ trụ châu Âu ước tính rằng, nếu tan chảy hoàn toàn, nó có thể bao phủ bề mặt sao Hỏa bằng một lớp nước dày từ từ 1,5 đến 2,7m.

Một hồ băng nước khổng lồ đã được phát hiện gần vùng xích đạo sao Hỏa, nó đạt độ sâu 3.218,7m. Ảnh: @Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tuyên bố, việc tìm thấy hồ băng này có ý nghĩa rất lớn đối với nghiên cứu sao Hỏa trong tương lai, nó không chỉ giúp hiểu rõ hơn về lịch sử của sao Hỏa, mà còn góp phần vào việc khám phá hành tinh này trong tương lai.

Khu vực cụ thể nơi phát hiện ra hồ băng này được gọi là Hệ tầng Medusae Fossae (MFF), và đây là lớp băng lớn nhất từng được phát hiện ở vùng xích đạo sao Hỏa. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) giải thích trong báo cáo rằng, trên thực tế, dạng địa hình này có thể là nguồn băng nước lớn nhất trên bề mặt sao Hỏa, và do đó chúng có thể chứa một số trầm tích sự sống cổ đại.

Đây cũng chính là địa điểm lý tưởng để các phi hành gia tương lai có thể tìm cách khoan xuyên qua hồ băng này để lấy mẫu nước ẩn bên dưới và tìm kiếm sự sống vi sinh vật. Nghĩa là, nếu từng có sự sống trên sao Hỏa, về mặt lý thuyết, sự sống đó có thể đã tồn tại, ẩn mình trong những hồ băng như thế này. Sự sống dưới bề mặt băng nước là một môi trường rất ổn định so với trên bề mặt của một hành tinh. Bởi nó được bảo vệ khỏi các va chạm, nó được bảo vệ khỏi biến đổi khí hậu cực đoan.