Loài ốc biển cực đẹp sở hữu 'vũ khí sinh học' đáng sợ nhất đại dương

Ẩn mình dưới lớp cát và rạn san hô nhiệt đới, có một nhóm sinh vật vừa đẹp mê hoặc vừa sở hữu “vũ khí” đáng sợ bậc nhất đại dương - đó là các loài ốc cối.

Chi Conus (ốc cối) bao gồm hơn 800 loài ốc biển săn mồi, phân bố chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều khiến chúng nổi bật không chỉ là những chiếc vỏ hình nón tinh xảo với hoa văn như tranh vẽ, mà còn là cơ chế săn mồi cực kỳ tinh vi: một chiếc “răng” biến đổi thành mũi lao siêu nhỏ, có thể phóng ra như một mũi tên tẩm độc.

Nọc độc của ốc cối là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm peptide nhỏ gọi là conotoxin, có khả năng làm tê liệt hệ thần kinh của con mồi gần như tức thì. Một số loài, như Conus geographus, được xem là cực kỳ nguy hiểm đối với con người; đã có những trường hợp bị đâm và tử vong chỉ vì chạm tay vào một con ốc tưởng chừng vô hại. Điều đáng nói là cú “đâm” của ốc cối gần như không gây đau ngay lập tức, nạn nhân có thể không nhận ra cho đến khi các triệu chứng tê liệt lan rộng.

Tuy nhiên, chính chất độc nguy hiểm này lại mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn cho y học hiện đại. Các nhà khoa học đã tách chiết và nghiên cứu conotoxin để phát triển thuốc giảm đau mạnh, thậm chí hiệu quả hơn morphine mà không gây nghiện. Một số hợp chất từ ốc cối đang được thử nghiệm trong điều trị đau mãn tính, động kinh và các rối loạn thần kinh khác, biến “sát thủ đại dương” thành nguồn cảm hứng cho dược phẩm tương lai.

Về mặt sinh thái, ốc cối đóng vai trò là những kẻ săn mồi chuyên biệt, có loài săn cá, loài săn giun, loài săn các động vật thân mềm khác. Mỗi loài lại tiến hóa một “công thức độc tố” riêng, phù hợp với con mồi mục tiêu. Đây là ví dụ điển hình cho sự đa dạng hóa tiến hóa trong đại dương.

Dù nguy hiểm, ốc cối vẫn là đối tượng được giới sưu tầm vỏ ốc săn đón nhờ vẻ đẹp độc đáo. Những chiếc vỏ với hoa văn hình học, chấm bi, hoặc họa tiết như bản đồ đã khiến chúng trở thành “tác phẩm nghệ thuật tự nhiên”. Tuy vậy, việc thu thập cần thận trọng, có ý thức bảo tồn, bởi nhiều loài ốc cối đang chịu áp lực từ khai thác và suy giảm môi trường sống.

Từ vẻ đẹp tinh xảo đến nọc độc chết người, ốc cối là minh chứng rõ ràng cho nghịch lý của tự nhiên, cái đẹp đôi khi đi kèm với hiểm nguy và chính điều đó lại mở ra những giá trị khoa học to lớn cho con người.