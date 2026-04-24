Loài ốc biển cực đẹp sở hữu 'vũ khí sinh học' đáng sợ nhất đại dương

Ẩn mình dưới lớp cát và rạn san hô nhiệt đới, có một nhóm sinh vật vừa đẹp mê hoặc vừa sở hữu “vũ khí” đáng sợ bậc nhất đại dương - đó là các loài ốc cối.

T.B (tổng hợp)

Chi Conus (ốc cối) bao gồm hơn 800 loài ốc biển săn mồi, phân bố chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều khiến chúng nổi bật không chỉ là những chiếc vỏ hình nón tinh xảo với hoa văn như tranh vẽ, mà còn là cơ chế săn mồi cực kỳ tinh vi: một chiếc “răng” biến đổi thành mũi lao siêu nhỏ, có thể phóng ra như một mũi tên tẩm độc.

Ảnh: MDPI.

Nọc độc của ốc cối là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm peptide nhỏ gọi là conotoxin, có khả năng làm tê liệt hệ thần kinh của con mồi gần như tức thì. Một số loài, như Conus geographus, được xem là cực kỳ nguy hiểm đối với con người; đã có những trường hợp bị đâm và tử vong chỉ vì chạm tay vào một con ốc tưởng chừng vô hại. Điều đáng nói là cú “đâm” của ốc cối gần như không gây đau ngay lập tức, nạn nhân có thể không nhận ra cho đến khi các triệu chứng tê liệt lan rộng.

Ảnh: KQED.

Tuy nhiên, chính chất độc nguy hiểm này lại mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn cho y học hiện đại. Các nhà khoa học đã tách chiết và nghiên cứu conotoxin để phát triển thuốc giảm đau mạnh, thậm chí hiệu quả hơn morphine mà không gây nghiện. Một số hợp chất từ ốc cối đang được thử nghiệm trong điều trị đau mãn tính, động kinh và các rối loạn thần kinh khác, biến “sát thủ đại dương” thành nguồn cảm hứng cho dược phẩm tương lai.

Về mặt sinh thái, ốc cối đóng vai trò là những kẻ săn mồi chuyên biệt, có loài săn cá, loài săn giun, loài săn các động vật thân mềm khác. Mỗi loài lại tiến hóa một “công thức độc tố” riêng, phù hợp với con mồi mục tiêu. Đây là ví dụ điển hình cho sự đa dạng hóa tiến hóa trong đại dương.

Ảnh: seashellsupply.

Dù nguy hiểm, ốc cối vẫn là đối tượng được giới sưu tầm vỏ ốc săn đón nhờ vẻ đẹp độc đáo. Những chiếc vỏ với hoa văn hình học, chấm bi, hoặc họa tiết như bản đồ đã khiến chúng trở thành “tác phẩm nghệ thuật tự nhiên”. Tuy vậy, việc thu thập cần thận trọng, có ý thức bảo tồn, bởi nhiều loài ốc cối đang chịu áp lực từ khai thác và suy giảm môi trường sống.

Từ vẻ đẹp tinh xảo đến nọc độc chết người, ốc cối là minh chứng rõ ràng cho nghịch lý của tự nhiên, cái đẹp đôi khi đi kèm với hiểm nguy và chính điều đó lại mở ra những giá trị khoa học to lớn cho con người.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Loài ốc cối và vũ khí sinh học #Nọc độc conotoxin và ứng dụng y học #Đa dạng sinh thái và tiến hóa của ốc cối #Vẻ đẹp tự nhiên và giá trị sưu tầm #Nguy cơ và bảo tồn loài ốc cối

Kho tri thức

Cấu trúc kỳ lạ của sinh vật có vẻ ngoài giống hệt đàn organ

Dưới làn nước ấm áp của các rạn san hô nhiệt đới, tồn tại một loài san hô mang cấu trúc kỳ lạ giống hệt những ống đàn cổ.

San hô đàn ống, tên khoa học Tubipora musica, là một loài san hô mềm thuộc lớp Anthozoa, nổi bật bởi bộ khung màu đỏ rực được tạo thành từ các ống canxi nhỏ xếp song song như ống đàn organ. Chính cấu trúc đặc biệt này đã mang lại cho nó cái tên đầy chất nghệ thuật. Khi còn sống, phần mô mềm của san hô – thường có màu xanh, xám hoặc nâu – bao phủ bên ngoài và bộ khung đỏ chỉ lộ ra khi lớp mô này bị mất đi, tạo nên sự tương phản thị giác rất ấn tượng.

Kho tri thức

Loài cây không rễ vứt xuống nước là sống, cực quen với người nuôi cá cảnh

Trong làn nước tĩnh lặng của ao hồ, một loài thực vật không rễ âm thầm phát triển, góp phần giữ cân bằng cả hệ sinh thái.

Rong đuôi chó, tên khoa học Ceratophyllum demersum, là một loài thực vật thủy sinh quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khác với phần lớn cây cối, loài này không có rễ thật sự mà trôi tự do trong nước hoặc bám lỏng lẻo vào bùn đáy. Thân cây dài, mềm, phân nhánh dày đặc, với những vòng lá mảnh như sợi kim tỏa ra xung quanh, tạo nên hình dáng giống chiếc đuôi xù – nguồn gốc của cái tên dân dã mà người Việt thường gọi.

Kho tri thức

Sinh vật trong suốt như 'tàng hình', có thể giết người trong phút chốc

Ẩn mình trong làn nước trong vắt của đại dương nhiệt đới, một sinh vật tưởng như mong manh lại sở hữu sức mạnh khiến con người khiếp sợ.

Thuộc lớp Cubozoa, sứa hộp là một trong những nhóm động vật biển nguy hiểm nhất thế giới. Khác với hình dạng “chuông tròn” quen thuộc của nhiều loài sứa, cơ thể của sứa hộp có dạng hình khối vuông đặc trưng, với bốn mặt rõ rệt và các xúc tu dài buông xuống từ mỗi góc. Chính cấu trúc này giúp chúng bơi nhanh và linh hoạt hơn so với phần lớn các loài sứa khác, thậm chí có thể chủ động săn mồi thay vì chỉ trôi nổi theo dòng nước.

