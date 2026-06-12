Vũ điệu của sự hủy diệt và kiến ​​tạo trong thiên hà lùn

Các nhà thiên văn học sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble đã thực hiện các quan sát chuyên sâu về thiên hà lùn IC 3476 và chia sẻ một bí mật thiên văn hết sức đặc biệt.

Được biết, IC 3476 cách Trái Đất khoảng 54 triệu năm ánh sáng, nằm trong chòm sao Coma Berenices và là một thiên hà lùn. Hình ảnh mới được công bố tưởng chừng mang lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng, nhưng trong thực tế, bên trong hệ thống thiên hà lùn IC 3476 đang có những thay đổi to lớn diễn ra.

Cách Trái Đất 54 triệu năm ánh sáng, thiên hà lùn IC 3476 đang trải qua ​​một "vũ điệu của sự hủy diệt và kiến ​​tạo". Ảnh: @NASA.

Các nhà thiên văn học cho rằng, thiên hà lùn IC 3476 đang trải qua một "vũ điệu của sự hủy diệt và kiến ​​tạo", với áp suất va chạm thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ trong thiên hà lùn này. Áp suất va chạm này vừa làm biến dạng khí và bụi vật chất năng lượng cao, vừa đồng thời tạo ra sự sống mới và hạ sinh thêm các ngôi sao mới.

Theo hình ảnh do Kính Hubble chụp, khí và bụi bên trong thiên hà lùn IC 3476 đang ở trạng thái nén liên tục, điều này, đang giúp thiên hà lùn IC 3476 tăng cường hạ sinh thêm các ngôi sao mới.

Bằng cách quan sát những thay đổi bên trong của thiên hà lùn IC 3476, các nhà thiên văn học có thể hiểu rõ hơn về sự tương tác phức tạp giữa vật chất thông thường và vật chất tối trong các thiên hà.

Khi va chạm làm loại bỏ vật chất thông thường, tỷ lệ vật chất tối tăng lên, do đó làm thay đổi thành phần của các thiên hà. Ngược lại, sự hình thành sao cũng dẫn đến việc đẩy vật chất thông thường ra ngoài, dẫn đến các thiên hà chủ thiếu vật chất tối. Sự cân bằng mong manh giữa sự tạo thành và sự hủy diệt, giữa vật chất thông thường và vật chất tối cho thấy bản chất năng động của vũ trụ.