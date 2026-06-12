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Kho tri thức

Sinh vật miệng rộng hơn một mét, dài bằng xe buýt, ăn thứ ít ai ngờ tới

Dù có kích thước khổng lồ khiến nhiều người choáng ngợp, cá nhám voi lại là một trong những sinh vật hiền lành nhất biển cả.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến cá mập, nhiều người thường nghĩ đến những kẻ săn mồi đáng sợ với hàm răng sắc nhọn. Thế nhưng cá nhám voi (Rhincodon typus) lại là một ngoại lệ đặc biệt. Đây là loài cá lớn nhất còn tồn tại trên Trái Đất ngày nay, nhưng thức ăn chủ yếu của chúng lại là những sinh vật phù du nhỏ bé trôi nổi trong nước.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một cá thể trưởng thành có thể dài hơn 12m, thậm chí một số ghi nhận cho thấy những con đặc biệt lớn có thể vượt quá 18m. Trọng lượng của chúng có thể lên tới hàng chục tấn, tương đương một chiếc xe buýt cỡ lớn. Tuy nhiên, bất chấp kích thước đồ sộ ấy, nhám voi gần như vô hại đối với con người.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật nhất của loài cá này là lớp da màu xám xanh hoặc nâu sẫm được phủ kín các đốm trắng và sọc sáng. Mỗi cá thể sở hữu một hoa văn riêng biệt, giống như dấu vân tay ở con người. Các nhà khoa học thậm chí sử dụng những họa tiết này để nhận dạng và theo dõi từng cá thể trong tự nhiên.

Cá nhám voi phân bố ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Chúng thường xuất hiện tại các khu vực giàu sinh vật phù du, nơi dòng hải lưu mang đến nguồn thức ăn dồi dào. Những địa điểm nổi tiếng để quan sát nhám voi bao gồm Mexico, Philippines, Australia và Maldives.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Thay vì săn đuổi con mồi, nhám voi kiếm ăn bằng phương pháp lọc nước. Chúng bơi chậm rãi với chiếc miệng khổng lồ mở rộng, hút vào hàng nghìn lít nước biển rồi dùng hệ thống mang đặc biệt để giữ lại sinh vật phù du, trứng cá và các loài động vật nhỏ. Dù sở hữu hàng trăm chiếc răng li ti, chúng hầu như không sử dụng chúng trong việc kiếm ăn.

Một điều thú vị khác là tuổi thọ của nhám voi có thể vượt quá một thế kỷ. Chúng lớn rất chậm và đạt độ tuổi trưởng thành khá muộn, khiến quần thể khó phục hồi khi bị suy giảm. Hiện nay, loài này đang đối mặt với nhiều mối đe dọa như đánh bắt ngoài ý muốn, va chạm với tàu thuyền và ô nhiễm môi trường biển. Vì vậy, cá nhám voi đã được xếp vào nhóm loài cần được bảo vệ trên phạm vi toàn cầu.

Với thân hình khổng lồ, tính cách ôn hòa và vẻ đẹp độc đáo như bầu trời đầy sao dưới nước, cá nhám voi là minh chứng rằng những sinh vật lớn nhất đôi khi lại là những cư dân hiền lành nhất của đại dương.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Sinh vật biển khổng lồ #Cá nhám voi hiền lành #Phương pháp kiếm ăn lọc nước #Đặc điểm nhận dạng cá thể #Bảo vệ loài cá nhám voi

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