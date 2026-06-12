[INFOGRAPHIC] Gà lôi trắng quý hiếm với bộ lông đẹp, có tên trong Sách đỏ

Gà lôi trắng nổi bật với vẻ ngoài đẹp mắt. Đặc biệt, con trống có bộ lông trắng và chiếc đuôi dài. Đây là loài có tên trong sách Đỏ.
Gà lôi trắng nổi bật với vẻ ngoài đẹp mắt. Đặc biệt, con trống có bộ lông trắng và chiếc đuôi dài. Đây là loài có tên trong sách Đỏ.
Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra 138 tiểu hành tinh, trong đó tiểu hành tinh nhỏ nhất chỉ có kích thước bằng một chiếc xe buýt.
Nằm yên bình trên một hòn đảo gần Stockholm, cung điện này vừa là di sản thế giới vừa là nơi ở hiện tại của hoàng gia Thụy Điển.
Nhóm nghiên cứu ở Đại học Boston đề xuất phun hóa chất vào từ trường Trái đất để tạo ra một bức tường plasma nhân tạo để bảo vệ Trái đất khỏi bão mặt trời mạnh.
Lần đầu tiên, các nhà khoa học "cân" được khối lượng của một lỗ đen quái vật nằm cách chúng ta 10 tỉ năm ánh sáng.
Các chuyên gia đã phát hiện một "nghĩa địa cá voi" khổng lồ có niên đại 5,3 triệu tuổi ở vùng Diamantina, phía Đông Nam Ấn Độ Dương.
Các nhà khảo cổ đã khai quật khu mộ hiếm hoi thời Trung cổ chứa hài cốt của một phụ nữ, một trẻ sơ sinh và một bộ da ngựa ở miền Nam nước Nga.
Các nhà khoa học lần đầu chỉnh sửa gene của một loài giun ký sinh để chúng sản xuất và phân phối thuốc ngay trong cơ thể vật chủ.
Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, virus là một trong những thực thể kỳ lạ và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên Trái Đất.
Cách Trái Đất 54 triệu năm ánh sáng, thiên hà lùn IC 3476 đang trải qua một "vũ điệu của sự hủy diệt và kiến tạo".
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ làm việc tháo vát và có thể được cấp trên thưởng "nóng".
Sự xuất hiện của "Những chiếc lá" trong đề thi tốt nghiệp THPT 2026 gợi nhắc về Nguyễn Đình Thi, người góp phần làm thay đổi diện mạo thơ Việt hiện đại.
Từ một võ quan không quá nổi bật, Hoàng Đình Bảo đã vươn lên đỉnh cao quyền lực rồi kết thúc cuộc đời trong bi kịch giữa cơn bão chính trị cuối thế kỷ XVIII.
Tinh vân X7 được dự đoán sẽ bị một lỗ đen xé toạc vào năm 2036 và các nhà thiên văn học đang háo hức chờ đợi "màn pháo hoa vũ trụ" sẽ xuất hiện.
Dù có kích thước khổng lồ khiến nhiều người choáng ngợp, cá nhám voi lại là một trong những sinh vật hiền lành nhất biển cả.
Giữa những vách đá ẩm ướt và khe suối râm mát, có một thực vật nhỏ bé thu hút mọi ánh nhìn bằng vẻ đẹp thanh nhã gợi liên tưởng đến thần Vệ Nữ.
Một hồ băng nước khổng lồ đã được phát hiện gần vùng xích đạo sao Hỏa, nó đạt độ sâu 3.218,7m.
Giữa một thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng, Thung lũng Madriu-Perafita-Claror giống như một cánh cửa mở vào quá khứ.
Trong tháng 6, người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng một số hiện tượng kỳ thú sẽ xuất hiện trên bầu trời bao gồm: mưa sao băng Bootids, "Trăng Dâu"...
NASA mới công bố phi hành đoàn của nhiệm vụ Artemis 3. Trong đó, chỉ huy nhiệm vụ Randy Bresnik từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Ẩn sâu trong vùng núi đá vôi của Balkan, có một hang động kỳ lạ đã khiến các nhà khoa học say mê suốt nhiều thế kỷ.