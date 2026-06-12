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[INFOGRAPHIC] Gà lôi trắng quý hiếm với bộ lông đẹp, có tên trong Sách đỏ

Kho tri thức

[INFOGRAPHIC] Gà lôi trắng quý hiếm với bộ lông đẹp, có tên trong Sách đỏ

Gà lôi trắng nổi bật với vẻ ngoài đẹp mắt. Đặc biệt, con trống có bộ lông trắng và chiếc đuôi dài. Đây là loài có tên trong sách Đỏ.

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