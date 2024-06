Tỷ giá USD hôm nay 27/6/2024: Vẫn tăng?

Tỷ giá USD/VND hôm nay (27/6) sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về tỷ giá USD trên thế giới, trong nước,… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Diễn biến thị trường trong nước hôm 26/6

Tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.733 VND/Euro - 27.336 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.215 VND/USD và bán ra là 25.465 VND/USD giảm 10 VND ở 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 19/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.888 – 25.958 VND/USD tăng 9 VND ở chiều mua và 19 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 25/6.

Diễn biến thị trường nước ngoài hôm 26/6

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 105,62, tăng 0,14% vào lúc 6h52 ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

Thierry Wizman, chiến lược gia tỷ giá và ngoại hối toàn cầu tại Macquarie ở New York, cho biết: “Một số dữ liệu ảm đạm trước đó chưa đủ để khiến đồng bạc xanh suy yếu”.

Thống đốc Fed Michelle Bowman đã nhấn mạnh lại quan điểm của bà vào ngày 25-6 rằng việc duy trì lãi suất chính sách ổn định “trong một thời gian” có thể sẽ giúp kiểm soát lạm phát. Bà cũng nhắc lại sự sẵn sàng tăng chi phí đi vay nếu cần thiết.