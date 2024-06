Giải mã những biệt danh để đời của đại gia Việt

Cách đây hàng chục năm, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hòa Bình, được biên chế là người xích lô chở bia thứ 100 của Nhà máy Bia Hà Nội. Ảnh: Internet Giữ được uy tín trong việc cung cấp bia chất lượng, các cửa hàng bán bia và tín đồ bia hơi Hà Nội đã đặt cho ông biệt danh “Đường bia”. Ảnh: Internet Ông từng tiết lộ, có ngày ông kiếm được 5 chỉ vàng từ phân phối bia. Cái tên "Đường bia" bắt dầu từ đó và “sống mãi” cho tới tận hôm nay khi ông đã trở thành một đại gia trong lĩnh vực bất động sản. Ảnh: Internet Ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam nổi tiếng với biệt danh Dũng "lò vôi". Ảnh: Vietnamnet Biệt danh này bắt nguồn từ thời điểm ông chuyển từ bộ phận hậu cần, tiếp tế cho bộ đội chiến trường biên giới sang sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp. Ảnh: Cafeland Trong giới bất động sản, đại gia Dương Công Minh được biết đến tên gọi Minh Him Lam. Ít ai biết trước khi trở thành ông chủ quyền lực của Tập đoàn Him Lam, ông còn được biết đến với cái tên Minh "xoài". Ảnh: Himlamland Cái tên này bắt nguồn từ việc ông Minh kinh doanh xoài xuất khẩu sang Trung Quốc trong những năm đầu thập niên 1990. Trong số 110 xe, có đến 100 xe hàng không đạt chất lượng, xoài non, nhanh hỏng, khiến ông Minh lỗ sạch vốn, phải bán nhà trả nợ. Biệt danh “Minh xoài” từ đó xuất hiện. Ảnh: Nhadautu Bên cạnh biệt danh quen thuộc là bầu Đức, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai thường được những người quen gọi là anh "Ba Đức", theo đúng cách gọi của người miền Trung. Ảnh: Dân Việt Ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu được mọi người biết đến với biệt danh "chúa đảo" Tuần Châu. Ông từng chi 80 tỷ đồng mua đất lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu, Quảng Ninh. Ảnh: Baoquangninh Ý tưởng này của đại gia Đào Hồng Tuyển ban đầu bị cho là điên rồ. Thế nhưng, 15 năm sau, vị đại gia đã biến Tuần Châu từ một hòn đảo nghèo, hoang sơ thành một thiên đường du lịch - giải trí hấp dẫn hàng đầu cả nước. Từ đó, mọi người ưu ái đặt cho ông biệt danh là "chúa đảo" Tuần Châu.

