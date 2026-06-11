Tiến Lộc chuyên trị đóng vai gây ức chế, ngoài đời có tổ ấm viên mãn

Thường vào vai khiến khán giả "ghét cay ghét đắng", Tiến Lộc ngoài đời lại đặt gia đình làm ưu tiên và chủ động giữ khoảng cách với các đồng nghiệp nữ.

Chuyên vào vai người đàn ông khiến khán giả bức xúc

Những tập gần đây của bộ phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn" thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân của các nhân vật. Theo VOV, trong đó, Dương do Tiến Lộc đảm nhận trở thành tâm điểm tranh luận khi liên tục khiến người xem bức xúc bởi những lựa chọn của mình trong cuộc sống gia đình.

Trong phim, Dương là chồng của Diệu (Quỳnh Châu), một nữ giám đốc thành đạt. Khi cuộc hôn nhân dần xuất hiện những rạn nứt, anh lại tìm thấy sự đồng cảm ở Trang (Thanh Tâm), cô gái trẻ luôn lắng nghe và chia sẻ với mình.

Khán giả đặc biệt phản ứng trước việc Dương dành nhiều sự quan tâm cho Trang nhưng lại lạnh nhạt với vợ. Nhân vật nhiều lần phớt lờ mong muốn có con của Diệu, từ chối đồng hành cùng cô trong hành trình điều trị hiếm muộn. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít ý kiến cho rằng Dương đang dần đánh mất trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình.

Tiến Lộc trong phim "Ô cửa sáng đèn". Ảnh: VOV.

Đây không phải lần đầu Tiến Lộc đảm nhận những vai diễn gây tranh cãi. Theo Tiền Phong, trong "Về nhà đi con", anh vào vai Thành - người yêu cũ của Huệ (Thu Quỳnh). Dù đã có gia đình riêng, nhân vật này vẫn thể hiện sự tiếc nuối với tình cũ, vô tình khiến cuộc sống của Huệ thêm nhiều áp lực.

Ở "Nhà trọ Balanha", Tiến Lộc tiếp tục vào vai Khanh, người đàn ông đã có vợ con nhưng vẫn lừa dối Hân (Bích Ngọc). Những hành động của nhân vật này gây ra hàng loạt biến cố, khiến Khanh trở thành một trong những vai diễn nhận nhiều phản ứng từ khán giả.

Từ người yêu cũ chưa dứt tình cảm đến những người đàn ông đứng trước rạn nứt hôn nhân, Tiến Lộc nhiều lần xuất hiện ở các tuyến vai dễ tạo tranh luận. Phản ứng mạnh từ khán giả cũng phần nào cho thấy dấu ấn của anh ở những dạng nhân vật có nhiều góc khuất tâm lý.

Tiến Lộc trong "Về nhà đi con". Ảnh: Dân Việt.

Từng muốn bỏ nghề vì giai đoạn mưu sinh chật vật

Ít ai biết rằng phía sau những vai diễn quen thuộc trên truyền hình là hành trình nhiều năm chật vật với nghề của Tiến Lộc.

Chia sẻ với Vietnamnet, nam diễn viên cho biết, giai đoạn mới ra trường là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Dù tham gia một số dự án nghệ thuật nhưng thu nhập bấp bênh, cát-sê không đủ để trang trải cuộc sống.

"Có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ nghề, chuyển sang làm công việc khác", anh thừa nhận.

Trong khi nhiều bạn bè có công việc ổn định và cuộc sống khá hơn, Tiến Lộc không tránh khỏi cảm giác áp lực và chạnh lòng. Những vai diễn chưa tạo được dấu ấn cùng nỗi lo về tương lai từng khiến anh nhiều lần dao động.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, nam diễn viên lựa chọn tiếp tục theo đuổi nghề. Theo anh, tình yêu dành cho diễn xuất chính là động lực giúp bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Ảnh: VOV.

Bên cạnh các vai chính kịch, Tiến Lộc còn thử sức với thể loại hài qua những tác phẩm như "Đại gia chân đất", "Làng ế vợ" hay phim điện ảnh "Mùi phở". Theo Vietnamnet, anh thừa nhận bản thân không phải kiểu diễn viên có thể tạo tiếng cười ngay từ ngoại hình hay cách xuất hiện.

"Tôi không phải người nhìn vào đã thấy hài. Tôi không giỏi tạo tiếng cười trực tiếp", nam diễn viên chia sẻ.

Chính sự khác biệt đó khiến mỗi vai hài trở thành cơ hội để anh khám phá khả năng của bản thân và làm mới mình sau nhiều năm gắn bó với nghề diễn.

Luôn giữ khoảng cách với bạn diễn nữ để vợ yên tâm

Tiến Lộc cho biết anh luôn cố gắng giữ ranh giới rõ ràng trong công việc và đời sống cá nhân. Chia sẻ với Vietnamnet, nam diễn viên nói bản thân luôn giữ khoảng cách nhất định với các bạn diễn nữ ngoài phim trường, đặc biệt khi đối phương còn độc thân hoặc đang trong một mối quan hệ riêng.

Anh cho biết ở những cảnh tình cảm, bản thân không vội vàng chủ động mà thường trao đổi trước với đạo diễn và bạn diễn để tìm cách thể hiện phù hợp nhất. Điều này giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình làm việc.

Tiến Lộc cho rằng nghề diễn có những đặc thù riêng, trong đó chuyện "phim giả tình thật" không phải hiếm gặp. Vì vậy, anh luôn cố gắng giữ ranh giới cần thiết để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Nam diễn viên thừa nhận vợ đôi khi vẫn có những lo lắng nhất định, bởi đó là tâm lý bình thường trong hôn nhân. Tuy nhiên, thay vì để mọi chuyện trở nên phức tạp, anh lựa chọn chủ động điều chỉnh cách ứng xử của mình.

"Nếu nói vợ tôi không suy nghĩ thì không hẳn bởi có yêu thương mình mới ghen tuông nhất định dù không phải cái gì thái quá. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là mình nên tránh để vợ không phải suy nghĩ", Tiến Lộc chia sẻ.

Tiến Lộc bên vợ. Ảnh: Vietnamnet.

Không chỉ giữ chừng mực trong công việc, nam diễn viên cho biết anh còn may mắn khi luôn nhận được sự thấu hiểu từ vợ. Theo Dân Việt, trong thời gian Tiến Lộc bận rộn với các dự án nghệ thuật, bà xã là người quán xuyến việc kinh doanh và chăm sóc các con.

"Tôi may mắn có bà xã hiểu rằng mỗi ngành nghề đều có tính chất riêng. Vì vậy cô ấy đồng ý ở nhà buôn bán, thay tôi chăm sóc con cái mỗi khi tôi bận công việc ở ngoài", Tiến Lộc chia sẻ.

Từ những ngày từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì áp lực mưu sinh đến khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Tiến Lộc vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật. Sau nhiều năm làm nghề, sự đồng hành của gia đình tiếp tục là điểm tựa để anh yên tâm gắn bó với những vai diễn mới.