Hành trình khẳng định thực lực của diễn viên Quang Sự

Tái xuất với "Dưới ô cửa sáng đèn", Quang Sự tiếp tục cho thấy sức bền nghề nghiệp sau hơn hai thập kỷ theo đuổi diễn xuất.

Sau hơn hai thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, Quang Sự trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Không lựa chọn con đường nổi tiếng bằng hình tượng ngôi sao, nam diễn viên xây dựng sự nghiệp bằng khả năng hóa thân đa dạng, sự bền bỉ và tinh thần học hỏi không ngừng.

Tái xuất giờ vàng sau 2 năm với vai bố đơn thân trong "Dưới ô cửa sáng đèn"

Theo Tiền Phong, sau hai năm vắng bóng trên sóng giờ vàng kể từ "Trạm cứu hộ trái tim", Quang Sự trở lại với bộ phim mới nhất của VFC - "Dưới ô cửa sáng đèn". Anh vào vai Sinh, biệt danh "Sinh sự": bố đơn thân sống cùng cha già và em gái.

Quang Sự cho biết anh bị hút vào nhân vật ngay khi đọc kịch bản. Nam diễn viên hồi hộp trước phản ứng của khán giả khi chuyển từ những nhân vật gai góc, phản diện sang hình ảnh đời thường, gần gũi hơn.

Bối cảnh chính của phim là sân thượng một tòa nhà tập thể cũ tại Hà Nội. Để tiếp cận địa điểm quay, cả ê-kíp phải leo bộ qua 5 tầng thang và một đoạn gác xép chật hẹp mỗi ngày. Nhiều cảnh quay rơi vào giữa trưa, khi nắng Hà Nội lên đỉnh điểm.

Tạo hình của Quang Sự trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh: FB Quang Sự.

"Thời tiết nóng đến mức ra đường là phản xạ tự nhiên phải nheo mắt lại, nhưng trước ống kính, chúng tôi vẫn phải diễn cười nói vui vẻ", anh kể. Tổ phục trang và make-up túc trực chấm mồ hôi cho diễn viên giữa các cảnh quay.

Trong quá trình ghi hình tại các khu tập thể và chợ dân sinh, Quang Sự liên tục được người dân nhận ra, nhiều người vẫn gọi anh là Công của "Gia đình mình vui bất thình lình" hay Nghĩa của "Trạm cứu hộ trái tim" — cho thấy mức độ nhận diện từ hai dự án VFC gần nhất vẫn còn rõ trong ký ức khán giả.

Từ đóng phim "Hello Stranger" ở Hàn Quốc đến quyết định về nước

Theo Công An Nhân Dân, khi còn học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Quang Sự giành học bổng tu nghiệp tại Hàn Quốc và tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc năm 2009.

Trong thời gian du học, anh xuất hiện trong khoảng 20 phim ngắn sinh viên — từ đó, được đạo diễn Kim Dong Huyn chọn đóng phim "Hello Stranger" về đề tài những người nhập cư và xuất khẩu lao động vào Hàn Quốc.

"Phim được giải, vai của tôi cũng được đánh giá tốt, sau đó cũng có thêm một số vai được chiếu trên truyền hình quốc gia Hàn Quốc", anh nhớ lại. Dù vậy, Quang Sự vẫn chọn về nước. “Tôi nhận ra rằng, tôi là người Việt Nam, và sẽ không đâu thích hợp bằng việc, tôi sống và tham gia phim ảnh của người Việt”, anh nói.

Trở về Việt Nam, anh không kỳ vọng nhanh chóng có vai lớn. “Khi ở Hàn Quốc về, tôi đã xác định trước rồi, mình sẽ không may mắn để trở thành ngôi sao đâu. Khuôn mặt tôi sẽ không hợp với những hình ảnh bạch mã hoàng tử trong phim truyền hình, nó hợp với những vai cá tính trong phim nhựa. Thêm vào đó, tôi cũng biết trước tình hình phim ảnh ở Việt Nam rồi. Tôi đã chấp nhận, đóng từ những vai nhỏ nhất”, Quang Sự trải lòng.

Chịu khó học hỏi và “lì đòn”

Nam diễn viên từng bước mở rộng phạm vi vai diễn, từ giang hồ, phản diện đến những nhân vật tâm lý phức tạp. Theo An Ninh Thủ Đô, trong bộ phim "Nữ đại gia", anh được ê-kíp đánh giá cao bởi tinh thần làm việc nghiêm túc và sẵn sàng tự thực hiện nhiều cảnh hành động.

Bùi Văn Hải - đạo diễn võ thuật của bộ phim nhận xét: “Quang Sự là diễn viên trẻ có tâm với nghề, rất chịu khó học hỏi và “lì đòn”. Khi Hải hướng dẫn Quang Sự đánh nhau, dù bị sưng tay, trật chân, Sự vẫn muốn đích thân mình đánh. Hải tin Sự sẽ đủ sức thể hiện bất kỳ vai diễn nào trong các phim hành động Việt Nam vì tính chuyên nghiệp và tinh thần chịu học hỏi của mình”.

Quang Sự hoạt động đều đặn ở cả hai miền với loạt phim "Trạm cứu hộ trái tim", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Đội điều tra số 7 phần 2", "Trò chơi bóng tối".

Ảnh: FB Quang Sự.

Theo Vietnamnet, năm 2024, anh lọt top 3 VTV Awards hạng mục Diễn viên nam ấn tượng nhưng chưa giành giải. Quang Sự cho biết: "Từ trước đến nay, tôi hoạt động nghệ thuật không phải vì giải thưởng. Tôi hạnh phúc vì được làm công việc yêu thích, trải nghiệm những vai diễn bản thân mong muốn".

Sự nghiệp của Quang Sự không gắn với những cột mốc bùng nổ hay danh hiệu đình đám. Tuy nhiên, việc liên tục xuất hiện trong các dự án mới, được giao những nhân vật có chiều sâu và giữ được sự tin tưởng từ nhiều đạo diễn cho thấy vị trí riêng của anh trên màn ảnh Việt. Sự trở lại với "Dưới ô cửa sáng đèn" tiếp tục là một phép thử mới cho hành trình ấy.