Hà Nội

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự mới của Hà Nội và 3 tỉnh khác

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hà Nội và nhân sự mới 3 tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ.

Gia Đạt

Ngày 18/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Quyết định số 2519/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

5231-4515-z7220153744020-94164c8c7a90654f76ca7f63bde388f420251113165351.jpg
Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974; quê quán tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Trung có hơn 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ này, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An rồi Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tại Quyết định số 2518/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Lưu sinh ngày 28/10/1969; quê quán Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý hành chính công; cử nhân kinh tế; cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Tại Quyết định số 2511/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Đồng thời, lần lượt tại các Quyết định số 2512/QĐ-TTg và 2517/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Trọng Đông và ông Lê Hồng Sơn.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 3 tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Quyết định số 2526/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2522/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn.

Tại Quyết định số 2525/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Quyết định số 2521/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định số 2507/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn. Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2025.

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Lê Trung Khoa bị khởi tố tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

