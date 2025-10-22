Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng truy đuổi, chặn xe công vụ tại Gia Lai

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13, tỉnh Gia Lai, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng nhiều lần truy đuổi, chặn xe công vụ tại Gia Lai 

Hà Ngọc Chính

Chiều 22/10, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 ( tỉnh Gia Lai ) thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng trú tại xã Ia Hrú), về tội "Chống người thi hành công vụ".

Kết quả điều tra cho thấy chiều 15/10, Thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Gia Lai) đi tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch.

khoi-to.jpg
Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng. Ảnh ĐVCC

Trong quá trình Thượng úy Khánh làm nhiệm vụ, Thạch và Quang đã điều khiển xe bán tải nhiều lần truy đuổi, ép chặn xe CSGT, chửi bới, quay video phát tán trên mạng xã hội.

Thậm chí, Thạch và Quang còn tự ý mở cửa rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở hoạt động công vụ, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực ngã tư Ngô Mây – Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để bảo đảm trật tự đồng thời lập biên bản vụ việc và đưa hai đối tượng cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xử phạt nữ tài xế ô tô cố tình đi ngược chiều:

(Nguồn: VTV1)
tin sản xuất
#chặn xe CSGT #Lương Ngọc Thạch #Lê Hữu Quang #VKSND khu vực 13 #tỉnh Gia Lai #khởi tố bị can

Bài liên quan

Xã hội

Công an điều tra, xử lý vụ ẩu đả liên quan đến tranh giữ xe ở Gia Lai

Sáng 31/8, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Nam Nguyễn Thị Bích Hoa cho biết, CA sẽ làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật đảm bảo an ninh trật tự. 

Cụ thể, sau khi nhận đơn trình báo của công dân, Công an P.Quy Nhơn Nam vào cuộc xác minh vụ việc ông Hồ Xuân Lộc - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Phú Khanh Bình Định ( P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tố bị nhóm thanh niên hành hung tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, vào chiều 29/8, liên quan đến trông giữ xe.

d.jpg
2 nhóm đuổi đánh nhau gây mất ăn ninh trật tự. Ảnh chụp từ Clip
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Gia Lai đột kích nhiều tụ điểm sử dụng ma túy trái phép

Công an tỉnh Gia Lai thông tin, vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng.

Rạng sáng 15/9, hàng trăm cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân bất ngờ ập vào các địa điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 4 địa điểm có quán karaoke V. ở 144/11 Wừu, cùng 3 nhà nghỉ trá hình hiệu tại địa chỉ 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát, 35C Đống Đa.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ hình sự người đàn ông lao xe ô tô vào CSGT

Đối tượng Lê Thành Công khai, do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái khi lao xe ô tô vào CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh ( Nghệ An) cho biết đơn vị đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

2222.jpg
Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan Công an
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới