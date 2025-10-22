Khởi tố 2 đối tượng truy đuổi, chặn xe công vụ tại Gia Lai

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13, tỉnh Gia Lai, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng nhiều lần truy đuổi, chặn xe công vụ tại Gia Lai

Chiều 22/10, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 ( tỉnh Gia Lai ) thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng trú tại xã Ia Hrú), về tội "Chống người thi hành công vụ".

Kết quả điều tra cho thấy chiều 15/10, Thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Gia Lai) đi tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch.

Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng. Ảnh ĐVCC

Trong quá trình Thượng úy Khánh làm nhiệm vụ, Thạch và Quang đã điều khiển xe bán tải nhiều lần truy đuổi, ép chặn xe CSGT, chửi bới, quay video phát tán trên mạng xã hội.

Thậm chí, Thạch và Quang còn tự ý mở cửa rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở hoạt động công vụ, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực ngã tư Ngô Mây – Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để bảo đảm trật tự đồng thời lập biên bản vụ việc và đưa hai đối tượng cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

