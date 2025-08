Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ ở Điện Biên

Đoàn Cảnh sát cơ động vừa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua ở các xã miền Tây Nghệ An trở về thì kịp thời đưa người dân bị nạn đi cấp cứu.

Ngày 31/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đoàn công tác vừa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử ở các xã miền Tây Nghệ An đã kịp thời đưa người dân bị nạn trên đường đi cấp cứu.