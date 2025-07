Kịp thời cứu người phụ nữ bị tai nạn nằm bất động bên đường

Đoàn Cảnh sát cơ động vừa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua ở các xã miền Tây Nghệ An trở về thì kịp thời đưa người dân bị nạn đi cấp cứu.

Ngày 31/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đoàn công tác vừa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử ở các xã miền Tây Nghệ An đã kịp thời đưa người dân bị nạn trên đường đi cấp cứu.

Theo đó, chiều tối 30/7, đoàn công tác kết thúc nhiệm vụ, lên đường trở về đơn vị. Đến khoảng 20h, khi đi qua khu vực xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), đoàn công tác phát hiện một người phụ nữ nằm bất động trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy.

Cán bộ, chiến sỹ đã lại gần kiểm tra, thực hiện các bước sơ cứu và chở người bị nạn đến Trung tâm Y tế Con Cuông, liên hệ với chính quyền địa phương theo thông tin giấy tờ tùy thân nạn nhân.

Được biết, người bị tai nạn là chị V.T.N. (SN 1977), trú xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Tối cùng ngày, chị N. di chuyển bằng xe máy về nhà mẹ đẻ tại xã Nhân Hòa, do hạn chế tầm nhìn nên bị va vào taluy, ngã xuống bất tỉnh.

Sau khi làm thủ tục nhập viện cho người bị nạn và liên hệ được người nhà bệnh nhân để bàn giao, đoàn công tác lên đường trở về đơn vị.

Trước đó, 55 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động đã lên đường hỗ trợ người dân ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Bên cạnh hỗ trợ khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất, Phòng Cảnh sát Cơ động đã quyên góp, vận động được 260 triệu đồng trao tới 82 hộ dân bị mất nhà cửa tại 2 xã Nhôn Mai, Mỹ Lý và công an 2 xã, các cơ sở giáo dục bị hư hỏng tài sản, thiệt hại nặng do trận lũ vừa qua.