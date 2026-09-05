Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ gần 40 người tử vong do hít phải khí độc ở Nigeria

Ít nhất 37 người thiệt mạng do hít phải khí độc trong một vụ trộm dầu ở bang Rivers, phía Nam Nigeria.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ một tổ chức vận động ngày 5/9 cho biết, một nhóm người đã hút trộm các sản phẩm dầu thô vào thuyền của họ từ "điểm khai thác bất hợp pháp" ở bang Rivers, phía Nam Nigeria, hôm 3/9.

Trong lúc trộm dầu, nhóm người được cho là đã hít phải khí độc từ đường ống dẫn dầu áp suất cao, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. Theo báo cáo, trích dẫn thông tin từ mạng lưới tình nguyện viên, nhiều người khác vẫn còn mất tích.

apdauloangnigeria.jpg
Vết dầu loang có thể được nhìn thấy trong vùng đồng bằng Niger ở Ogboinbiri, Nigeria, ngày 11/12/2024. Ảnh: AP/Sunday Alamba.

Cảnh sát Nigeria xác nhận vụ việc vào ngày 4/9 nhưng không công bố số người tử vong và cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.

“Cảnh sát bang Rivers xác nhận các trường hợp tử vong này. Các nạn nhân được cho là đang cố gắng trộm dầu thô”, phát ngôn viên cảnh sát bang Rivers, Blessing Agabe cho biết.

Theo AP, tình trạng trộm dầu diễn ra phổ biến ở vùng đồng bằng sông Niger của Nigeria, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất Châu Phi.

Chính phủ Nigeria cho biết nạn trộm dầu gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm và nhà chức trách đang tích cực trấn áp hành vi này.

Những năm qua, Chính phủ Nigeria cũng đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay để kiểm soát tình hình nhưng chưa mang lại hiệu quả.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mexico xác định nguyên nhân vụ tràn dầu hồi tháng 3/2026

Nguồn video: VTV
#tử vong vì hít phải khí độc ở Nigeria #Nigeria #khí độc #dầu thô #Chính phủ Nigeria #trộm dầu ở Nigeria

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ hỏa hoạn tại nhà máy ở Nga, 15 người tử vong

15 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một khu tổ hợp hóa chất khí đốt đang được xây dựng ở tỉnh Amur, vùng Viễn Đông của Nga.  

AP dẫn thông tin từ ban quản lý nhà máy hôm 27/8 cho hay, vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu tổ hợp hóa chất khí đốt Amur ở vùng Viễn Đông của Nga vào đầu tuần này, khiến 15 người thiệt mạng.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều công nhân vội vàng tìm nơi trú ẩn khi ngọn lửa bùng lên tại tổ hợp vào ngày 25/8.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Italy

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở thị trấn Colleferro, Italy, nhưng may mắn không có thương vong.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Italy vào ngày 13/8 đã tạo ra cột khói khổng lồ.

"Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy thuộc sở hữu của KNDS Ammo Italy, công ty sản xuất đạn dược và các sản phẩm quốc phòng khác", các quan chức cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ cháy nhà máy giày ở Trung Quốc, 28 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất giày ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã khiến 28 người thiệt mạng.

AP đưa tin, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đám cháy bùng phát tại một nhà máy giày ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào ngày 9/7, khiến 28 người thiệt mạng.

"Vụ cháy xảy ra tại nhà máy của Công ty giày Huiteng ở thành phố Tấn Giang", theo thông báo của Sở Cứu hỏa thành phố. Được biết, Tấn Giang là trung tâm sản xuất lớn của ngành giày thể thao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Thông tin vụ nổ gần ga tàu ở Đức

Vụ nổ xảy ra gần ga tàu ở Đức, tiếp theo là việc phát hiện một vật thể khả nghi, đã khiến cảnh sát tạm thời đóng cửa nhà ga ở thành phố Augsburg.