Thông tin vụ gần 40 người tử vong do hít phải khí độc ở Nigeria

Ít nhất 37 người thiệt mạng do hít phải khí độc trong một vụ trộm dầu ở bang Rivers, phía Nam Nigeria.

AP dẫn thông tin từ một tổ chức vận động ngày 5/9 cho biết, một nhóm người đã hút trộm các sản phẩm dầu thô vào thuyền của họ từ "điểm khai thác bất hợp pháp" ở bang Rivers, phía Nam Nigeria, hôm 3/9.

Trong lúc trộm dầu, nhóm người được cho là đã hít phải khí độc từ đường ống dẫn dầu áp suất cao, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. Theo báo cáo, trích dẫn thông tin từ mạng lưới tình nguyện viên, nhiều người khác vẫn còn mất tích.

Vết dầu loang có thể được nhìn thấy trong vùng đồng bằng Niger ở Ogboinbiri, Nigeria, ngày 11/12/2024. Ảnh: AP/Sunday Alamba.

Cảnh sát Nigeria xác nhận vụ việc vào ngày 4/9 nhưng không công bố số người tử vong và cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.

“Cảnh sát bang Rivers xác nhận các trường hợp tử vong này. Các nạn nhân được cho là đang cố gắng trộm dầu thô”, phát ngôn viên cảnh sát bang Rivers, Blessing Agabe cho biết.

Theo AP, tình trạng trộm dầu diễn ra phổ biến ở vùng đồng bằng sông Niger của Nigeria, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất Châu Phi.

Chính phủ Nigeria cho biết nạn trộm dầu gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm và nhà chức trách đang tích cực trấn áp hành vi này.

Những năm qua, Chính phủ Nigeria cũng đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay để kiểm soát tình hình nhưng chưa mang lại hiệu quả.

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