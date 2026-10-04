Loại thực phẩm bình dân, giá trị dinh dưỡng vượt trội, dễ chế biến

Trứng gà không chỉ giàu protein mà còn cung cấp choline, vitamin, chất chống oxy hóa, có thể kết hợp rau củ để tạo món ăn đơn giản, ngon miệng.

Trứng gà là một trong những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Thực phẩm này giá bình dân, dễ bảo quản và có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp, chiên, xào, làm trứng cuộn...

Nguồn dinh dưỡng cao

Một quả trứng gà cung cấp khoảng 6-7g protein, tùy kích thước và cách chế biến. Protein trong trứng gà chứa các axit amin cần thiết, giúp cơ thể xây dựng và duy trì các mô.

Đây là lý do trứng gà thường xuất hiện trong bữa sáng hoặc các bữa ăn nhanh. Khi kết hợp với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt hoặc các thực phẩm giàu chất xơ, trứng gà có thể trở thành một phần của bữa ăn tương đối cân bằng.

Ngoài ra, trứng gà cũng cung cấp vitamin B12. Dưỡng chất này cần thiết cho quá trình hình thành tế bào hồng cầu, DNA cũng như hoạt động và phát triển của các tế bào thần kinh.

Ngoài B12, trứng gà còn cung cấp vitamin A và một số vitamin nhóm B. Lòng đỏ đặc biệt đáng chú ý bởi chứa lutein và zeaxanthin, hai hợp chất chống oxy hóa được quan tâm trong sức khỏe mắt.

Điểm đáng chú ý là trứng gà có thể chế biến nhanh mà không đòi hỏi nhiều nguyên liệu. Chỉ vài quả trứng gà cùng một ít rau củ là có thể tạo thành một món ăn hấp dẫn, giàu dinh dưỡng.

Trứng gà giàu dinh dưỡng, dễ chế biến theo nhiều cách. Ảnh: @Meta AI.

Cách làm món trứng gà xào cải thìa, cà chua và húng quế



Một cách đơn giản để biến trứng gà thành món ăn giàu dinh dưỡng hơn là kết hợp với rau củ. Rau xanh, cà chua, đậu Hà Lan, bí ngòi, nấm, hành tây hoặc ớt chuông đều có thể sử dụng. Cách này vừa bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, vừa tạo thêm màu sắc và hương vị cho món ăn.

Theo đó, sử dụng trứng gà chế biến cùng bí ngòi, đậu Hà Lan và phô mai, cung cấp khoảng 12g protein mỗi khẩu phần.

Đặc biệt, món trứng gà xào cải thìa, cà chua và húng quế thơm ngon, dễ chế biến, cung cấp khoảng 297 kcal, 20g protein và 2g chất xơ mỗi khẩu phần.

Món trứng gà xào cải thìa, cà chua và húng quế. Ảnh: @Meta AI.

Công thức món trứng gà xào cải thìa, cà chua và húng quế

Nguyên liệu cho 2 người:

4 quả trứng gà.

175g cải thìa non.

3 quả cà chua.

Một ít lá húng quế.

Khoảng 1 thìa canh dầu ô liu.

Một chút tiêu đen.

Một ít bột nêm.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch cà chua, cắt đôi hoặc bổ múi. Cho một lượng nhỏ dầu ô liu vào chảo chống dính, đặt mặt cắt của cà chua xuống và áp chảo ở nhiệt độ vừa cho đến khi cà chua mềm.

Bước 2: Trong lúc đó, đập trứng vào bát. Thêm tiêu đen và húng quế thái nhỏ, một ít bột nêm. Đánh đều hỗn hợp, cho vào chảo khác chiên vừa chín tới rồi dùng muỗng đánh tơi trứng chiên, sau đó múc ra một bát riêng.

Bước 3: Tiếp tới, thêm dầu ô liu, đun nóng, cho cải thìa vào chảo, đảo nhanh cho cải thìa vừa chín và mềm.

Bước 4: Cuối cùng, trưng bày cải thìa xào ra dĩa, xếp cùng cà chua áp chảo, bỏ trứng chiên đã đánh tơi lên trên. Có thể dùng ngay khi còn nóng.

Công thức này có ưu điểm là thời gian chuẩn bị và chế biến nhanh. Trứng cung cấp protein, cải thìa và cà chua bổ sung chất xơ cùng nhiều vi chất, trong khi dầu ô liu giúp món ăn có thêm chất béo không bão hòa.

Nếu không có cải thìa, có thể thay bằng rau bina, cải bó xôi hoặc một số loại rau lá xanh khác.

Cà chua có thể thay bằng nấm, ớt chuông hoặc bí ngòi. Người thích vị béo có thể thêm một lượng nhỏ phô mai. Tuy nhiên, nếu đang kiểm soát lượng chất béo bão hòa hoặc muối, nên hạn chế phô mai, bơ và các loại thịt chế biến sẵn.