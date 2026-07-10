Diễn biến vụ cháy nhà máy giày ở Trung Quốc, 28 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất giày ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã khiến 28 người thiệt mạng.

AP đưa tin, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đám cháy bùng phát tại một nhà máy giày ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào ngày 9/7, khiến 28 người thiệt mạng.

"Vụ cháy xảy ra tại nhà máy của Công ty giày Huiteng ở thành phố Tấn Giang", theo thông báo của Sở Cứu hỏa thành phố. Được biết, Tấn Giang là trung tâm sản xuất lớn của ngành giày thể thao.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong tòa nhà có 237 công nhân và 2 khách tham quan. Lực lượng chức năng đã đưa được 213 người ra ngoài, trong đó 2 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. 26 người mất tích còn lại sau đó được xác nhận đã thiệt mạng, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ cháy nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, ngày 9/7/2026. Ảnh: Zheng Liang/Xinhua/AP.

Video của CCTV cho thấy mặt tiền của tòa nhà nhiều tầng bị cháy đen. Hình ảnh trước đó ghi lại cảnh lửa bùng lên ở nhiều tầng, tòa nhà chìm trong làn khói đen dày đặc.

Ngọn lửa bắt đầu từ tầng 1 của tòa nhà 5 tầng, nơi đặt xưởng sản xuất và kho chứa. Vật liệu cháy bao gồm các chất liệu làm giày dép, vốn rất dễ bắt lửa, khiến đám cháy lan nhanh, theo CCTV.

Một quan chức Sở Cứu hỏa địa phương cho biết trong cuộc phỏng vấn với CCTV rằng vật liệu đế giày chất đống ở cầu thang đã khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận và dập tắt đám cháy.

Theo CCTV, lực lượng cứu hỏa đã điều động 183 người và 35 phương tiện đến hiện trường, ngọn lửa được khống chế sau khoảng 4 giờ. Tân Hoa Xã sau đó cho biết hơn 500 người đã tham gia công tác cứu hộ và tìm kiếm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị huy động “tổng lực tìm kiếm và cứu nạn”, đồng thời yêu cầu nhanh chóng điều tra vụ việc và “xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm”.

Tân Hoa Xã cho biết chủ nhà máy cùng những người phụ trách đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.



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