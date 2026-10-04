Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Trái tim được ghép tự điều chỉnh theo tuổi của người nhận

Nghiên cứu cho thấy tim ghép có thể trẻ hóa hoặc già đi dựa trên tuổi của người nhận, mở ra hướng mới trong y học ghép tạng.

Tuệ Minh

Nghiên cứu do Jesse R. Poganik, giảng viên và nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Brigham and Women’s, thuộc trường Y khoa Harvard, cùng các đồng nghiệp thực hiện.

Nhóm nghiên cứu ghép thêm tim của chuột trẻ, trung niên hoặc già vào những con chuột thuộc các nhóm tuổi khác nhau. Như vậy, mỗi con chuột có cả trái tim của chính nó và một trái tim được ghép từ con vật khác tuổi.

d41586-026-03043-w-53762002.jpg
Trái tim được hiến tặng sẽ tự điều chỉnh tuổi sinh học về gần với tuổi của người nhận.

4-6 tháng sau, các nhà khoa học lấy mẫu mô để phân tích khoảng 320.000 vùng trên DNA, tập trung vào những thay đổi methyl hóa liên quan đến quá trình lão hóa.

Kết quả cho thấy tuổi sinh học của tim ghép dần tiến gần tuổi của vật chủ. Tim trẻ ghép vào chuột già biểu hiện những dấu hiệu lão hóa nhanh hơn. Ngược lại, tim già trong chuột trẻ có các dấu hiệu sinh học trẻ hơn.

Tuổi sinh học không giống tuổi tính theo năm. Nó phản ánh mức độ thay đổi và tổn thương tích lũy ở tế bào, thường được đánh giá thông qua các dấu ấn phân tử như methyl hóa DNA.

udwvlz1-zzwyfci3cp3dppd2qwbzjpuias2a9hq-znwimircu7lzqgqqojviiqklhddzvg5xg8edsgzd8nsa3pmokgsmw55nyvbacyiwjtnsb70wrqwm604acrbt2lf9amowjvfthvaizxvyvn0kzisxxvxy-m0-v3rjds1gpciiqilouag7zkxymtc-nu.jpg
Trước nay, việc cấy ghép tạng được thực hiện trong một giới hạn độ tuổi nhất định.

Nghiên cứu trước đây từng nối hệ tuần hoàn để máu lưu thông giữa 2 con chuột cho thấy các yếu tố trong máu của chuột trẻ có thể ảnh hưởng đến một số đặc điểm lão hóa của chuột già.

Nghiên cứu mới cho thấy, nếu chỉ thay đổi môi trường mà một cơ quan được sống trong đó, tuổi sinh học của chính cơ quan có thay đổi. Điều này không có nghĩa toàn bộ quá trình lão hóa có thể đảo ngược. Một số tổn thương hoặc thay đổi cấu trúc có thể không dễ dàng biến mất.

Chính Jesse Poganik cũng lưu ý rằng không phải tất cả chỉ số chức năng của tim đều thay đổi theo tuổi của người nhận.

Để xem hiện tượng có xảy ra ở người hay không, nhóm nghiên cứu tìm lại hồ sơ các ca ghép tim tại Bệnh viện Brigham. Họ xác định 11 trường hợp có khoảng cách tuổi đáng kể giữa người hiến và người nhận.

Ở những ca tim lớn tuổi được ghép cho người trẻ, hoặc tim trẻ được ghép cho người lớn tuổi, các dấu ấn methyl hóa DNA của tim ghép cũng có xu hướng phản ánh tuổi của người nhận.

Nhóm còn phân tích hồ sơ y tế điện tử của hàng trăm người được ghép tim, tập trung vào chức năng của tim khoảng một năm sau phẫu thuật. Một số chỉ số như nhịp tim, độ dày thành sau của tim và khả năng gắng sức liên quan với tuổi của người nhận nhiều hơn tuổi của người hiến.

m5pvn72qfox1ccqpigtn4xodjkxcn83kl41th8ekxyn9pyiyfpea8f5r2t5y6vnnjrekmbvl8xjgsozv5fl2hoe6wokfot2wgmjrxuhitqss9fwokzjlrqv-3g0qlsb9uxxhbaopowfnidco0ujomz7dnilro2hefjewny-hlmqlxhsysmxpurt9sw-gl2g.jpg
Báo cáo về ca ghép tim người lớn lần thứ 37 của Cơ quan Đăng ký Ghép tạng Lồng ngực Quốc tế thuộc Hiệp hội Ghép tim và phổi Quốc tế.

Tuy nhiên, không phải mọi chỉ số đều tuân theo quy luật này. Điều đó cho thấy tuổi sinh học của một cơ quan có thể chịu ảnh hưởng của môi trường cơ thể nhưng không phải mọi đặc tính của cơ quan đều có thể “đặt lại”.

Nếu kết quả được xác nhận trong những nghiên cứu lớn hơn, phát hiện này có thể có ý nghĩa đối với y học ghép tạng.

Hiện nay, tuổi của người hiến là một trong nhiều yếu tố được cân nhắc khi đánh giá một trái tim có phù hợp để ghép hay không. Nếu một trái tim lớn tuổi có thể thích nghi với môi trường sinh học của người trẻ, một số cơ quan trước đây bị đánh giá kém thuận lợi có thể được xem xét lại.

Nhưng đây mới là khả năng về mặt lý thuyết. Nghiên cứu hiện tại được đăng trên bioRxiv vào tháng 9/2026 và chưa qua phản biện độc lập. Quy mô phân tích ở người cũng rất nhỏ, chỉ 11 ca có khoảng cách tuổi lớn và có mẫu sinh thiết phù hợp.

Ngoài ra, “trẻ hóa sinh học” dựa trên các dấu ấn phân tử không đồng nghĩa với việc cơ quan đã thực sự đảo ngược mọi tổn thương do tuổi tác hoặc sẽ hoạt động lâu hơn.

Nam thanh niên 19 tuổi hiến tạng hồi sinh sự sống cho 5 người | THDT
Medium/NIH/Agri Consotium
#Ghép tim #Tuổi sinh học #Lão hóa tạng #Y học ghép tạng #Nghiên cứu sinh học

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện tim người có thể tự tạo thêm cơ sau cơn nhồi máu

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.

Kết quả được công bố trên Circulation Research cho thấy, trái tim trưởng thành vẫn duy trì một mức độ khả năng tự sửa chữa nhất định. Tuy nhiên, khả năng này hiện còn quá yếu để bù đắp toàn bộ lượng cơ tim bị phá hủy sau một cơn nhồi máu.

human-heart-anatomy-science-discovery.jpg
Tế bào cơ tim ở người có thể phân chia để tái tạo sau cơ nhồi máu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Vaccine zona có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Nghiên cứu trên 70.000 người cho thấy, tiêm vaccine Shingrix phòng bệnh zona có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch thấp hơn so người sử dụng loại vaccine cũ.

Nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học tại Đại học Oxford thực hiện, công bố trên Nature Medicine ngày 26/8 cho thấy, những người tiêm vaccine Shingrix ít gặp suy tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ hơn so với những người từng tiêm loại vaccine zona thế hệ cũ.

090426-mr-shinglesvaccine-main.jpg
Vaccine ngừa zona Shingrix có thể giảm guy cơ bệnh tim.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phân biệt hội chứng 'con tim tan vỡ' và đau tim thông thường

Các nhà nghiên cứu đã phát triển thang điểm BioTAK xác định một số dấu ấn sinh học trong máu để chẩn đoán hội chứng Takotsubo (con tim tan vỡ) với độ chính xác gần 90%.

Hội chứng Takotsubo "con tim tan vỡ" là một bệnh tim cấp tính thường gặp do tang gia, chia tay, cãi vã, sợ hãi cực độ hoặc thậm chí là niềm vui quá mức. Người mắc hội chứng Takotsubo có thể đột ngột bị đau ngực, kết quả điện tâm đồ bất thường và nồng độ men tim tăng cao, rất giống với một cơn đau tim.

exploding-heart.jpg
Rất khó phân biệt hội chứng cấp tính "con tim tan vỡ" với bệnh tim thông thường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới