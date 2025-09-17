Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thông tin mới nhất vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Trước khi lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo) làm 12 người thương vong, chiếc xe tải bị mất phanh, tài xế không thể kiểm soát tốc độ.

Hạo Nhiên

Chiều 17/9, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã công bố lời khai ban đầu của tài xế trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo) làm 12 người thương vong.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh H. (SN 1973, trú xã Hóc Môn, TP HCM) khai nhận, ở thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. điều khiển xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo anh Võ Nhật T. (SN 1977, trú xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

img-1717-1068x712.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực ngã 3 chợ Tân Long, xe tải mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế H. đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do chạy với tốc độ cao, mất lái, xe đâm vào nhiều người dân đang buôn bán chuối và xe chỉ dừng lại khi tông vào một ki ốt ở chợ Tân Long.

Theo cơ quan Công an, qua xét nghiệm, kiểm tra bước đầu, cả tài xế và người đi cùng đều âm tính với các chất ma tuý và không có nồng độ cồn.

img-1756-1068x712.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo điều tra, xử lý vụ tai nạn và hỗ trợ các nạn nhân.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 07h46 ngày 17/9, anh Trần Minh H. (SN 1973, trú TP HCM) lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

1-5419-3268.jpg
3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Ngoài ra, 9 nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gồm: Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Còn 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt, gồm: Hồ Văn L. (SN 1994, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Lê Văn P. (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo, Quảng Trị), Hồ Văn L. (SN 1979, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 1974, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào).

>>> Mời độc giả xem thêm video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng 17/9:

#Tai nạn #giao thông #thương vong #Quảng Trị #Công an #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực chợ Tân Long (Quảng Trị) làm 12 người thương vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải mất phanh.

Chiều 17/9, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã có thông tin chính thức liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Tân Long.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải mất lái lao vào chợ khiến 3 người tử vong ở Quảng Trị

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), khiến 3 người tử vong thương tâm.

Ngày 17/9, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 17/9, xe tải mang biển kiểm soát 37C-587.63 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo bất ngờ mất lái lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo), nơi đang có rất đông người dân tập trung buôn bán.

Xem chi tiết

Xã hội

Gây tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 tài xế lĩnh hơn 8 năm tù

Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái bị TAND khu vực 13 - Lâm Đồng tuyên phạt hơn 8 năm tù.

Tòa án nhân dân khu vực 13 - Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h55 ngày 18/9/2024, xe khách giường nằm biển số 50F - 043.55 do Nguyễn Thọ Huy (50 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới