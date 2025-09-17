Thông tin mới nhất vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Trước khi lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo) làm 12 người thương vong, chiếc xe tải bị mất phanh, tài xế không thể kiểm soát tốc độ.

Chiều 17/9, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã công bố lời khai ban đầu của tài xế trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo) làm 12 người thương vong.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh H. (SN 1973, trú xã Hóc Môn, TP HCM) khai nhận, ở thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. điều khiển xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo anh Võ Nhật T. (SN 1977, trú xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực ngã 3 chợ Tân Long, xe tải mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế H. đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do chạy với tốc độ cao, mất lái, xe đâm vào nhiều người dân đang buôn bán chuối và xe chỉ dừng lại khi tông vào một ki ốt ở chợ Tân Long.

Theo cơ quan Công an, qua xét nghiệm, kiểm tra bước đầu, cả tài xế và người đi cùng đều âm tính với các chất ma tuý và không có nồng độ cồn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo điều tra, xử lý vụ tai nạn và hỗ trợ các nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Ngoài ra, 9 nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gồm: Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Còn 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt, gồm: Hồ Văn L. (SN 1994, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Lê Văn P. (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo, Quảng Trị), Hồ Văn L. (SN 1979, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 1974, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào).

