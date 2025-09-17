Hà Nội

Xã hội

Xe tải mất lái lao vào chợ khiến 3 người tử vong ở Quảng Trị

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), khiến 3 người tử vong thương tâm.

Hạo Nhiên

Ngày 17/9, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 17/9, xe tải mang biển kiểm soát 37C-587.63 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo bất ngờ mất lái lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo), nơi đang có rất đông người dân tập trung buôn bán.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và 4 người khác đang được đưa từ hiện trường về Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng 17/9:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Tai nạn #giao thông #tửu vong #Công an Quảng Trị #điều tra #nguyên nhân

