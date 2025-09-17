Gây tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 tài xế lĩnh hơn 8 năm tù

Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái bị TAND khu vực 13 - Lâm Đồng tuyên phạt hơn 8 năm tù.

Tòa án nhân dân khu vực 13 - Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h55 ngày 18/9/2024, xe khách giường nằm biển số 50F - 043.55 do Nguyễn Thọ Huy (50 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Khi đến Km 191+400m đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) đã tông vào đuôi xe ô tô khách 78F-000.40 do Trần Trương Thái (SN 1976, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang đỗ phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn làm 02 người chết, 03 người bị thương, tổng giá trị thiệt hại gần 02 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thọ Huy có hành vi điều khiển phương tiện trong trạng thái không làm chủ được bản thân, không làm chủ tay lái, không kịp thời phát hiện phương tiện đang đỗ phía trước, vi phạm khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Hiện trường vụ tai nạn.

Còn bị cáo Trần Trương Thái có hành vi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe, vi phạm điểm d khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời đã bồi thường khắc phục hậu quả.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thọ Huy 5 năm tù giam và Trần Trương Thái 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

