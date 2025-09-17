Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gây tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 tài xế lĩnh hơn 8 năm tù

Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái bị TAND khu vực 13 - Lâm Đồng tuyên phạt hơn 8 năm tù.

Hạo Nhiên

Tòa án nhân dân khu vực 13 - Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h55 ngày 18/9/2024, xe khách giường nằm biển số 50F - 043.55 do Nguyễn Thọ Huy (50 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam.

69190-13092025.jpg
Hai bị cáo tại phiên toà.

Khi đến Km 191+400m đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) đã tông vào đuôi xe ô tô khách 78F-000.40 do Trần Trương Thái (SN 1976, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang đỗ phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn làm 02 người chết, 03 người bị thương, tổng giá trị thiệt hại gần 02 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thọ Huy có hành vi điều khiển phương tiện trong trạng thái không làm chủ được bản thân, không làm chủ tay lái, không kịp thời phát hiện phương tiện đang đỗ phía trước, vi phạm khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

tngt-1992-17267038829111441614389.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Còn bị cáo Trần Trương Thái có hành vi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe, vi phạm điểm d khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời đã bồi thường khắc phục hậu quả.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thọ Huy 5 năm tù giam và Trần Trương Thái 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

>>> Mời độc giả xem thêm video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Trị.

#Tai nạn #giao thông #Lâm Đồng #thương vong #toà án #xét xử

Bài liên quan

Xã hội

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực chợ Tân Long (Quảng Trị) làm 12 người thương vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải mất phanh.

Chiều 17/9, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã có thông tin chính thức liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Tân Long.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn 3 ô tô tại Cầu Giẽ -Ninh Bình

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam nỗ lực cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Khoảng 9h30 ngày 15/9, tại KM 222+ 800 trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, gần nút giao thông Phú Thứ, thuộc địa bàn phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện.

182-bn.jpg
Kịp thời cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A ở Lâm Đồng khiến 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra sáng 14/9 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, khi xe đầu kéo rẽ vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, khiến hai thanh niên đi xe máy tử vong.

Sáng 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

z7009558097454-563204389109c5b62584a65faa316336.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới