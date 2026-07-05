Thời tiết ngày 5/7: Bão số 1 suy yếu dần, Quảng Ninh tiếp tục mưa rất to

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 5/7, nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh, mưa to nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.

Lúc 4 giờ ngày 5/7, tâm bão số 1 ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, tương đương 62-74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, tiếp tục trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm giảm xuống dưới cấp 6. Hướng di chuyển chủ yếu theo Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Vị trí và đường đi của bão số 1. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Trước đó, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Tại Cô Tô, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m, Cửa Ông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, Móng Cái ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, Quảng Hà có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Khu vực Quảng Ninh đã xuất hiện mưa to đến rất to.

Trong ngày 5/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10.

Từ sáng sớm đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong thời điểm hoàn lưu bão ảnh hưởng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa; đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh sáng cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây tam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.