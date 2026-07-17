Thời tiết ngày 17/7: Bắc Bộ mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Ngày 17/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Sáng sớm 17/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số nơi vượt 70mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50–100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ngập úng nhanh tại khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp và các tuyến giao thông.

Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày và đêm 17/7, các khu vực khác ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và đời sống người dân.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 1,5-3m.

Phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vịnh Thái Lan và phía Đông Bắc Biển Đông cũng có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, khu Tây Bắc 22-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc và Lào Cai 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; vùng núi 23-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.