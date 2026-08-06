Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP HCM, hai cha con tử vong

Người cha 40 tuổi và con trai 12 tuổi tử vong sau khi hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, TP HCM vào rạng sáng 6/8.

Khoảng 4h ngày 6/8, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TP HCM) giật mình khi phát hiện lửa và khói đen bốc lên dữ dội từ căn nhà hai tầng có diện tích khoảng 60m².

Lực lượng chữa cháy có mặt tiếp cận hiện trường dập lửa

Nhiều người lập tức hô hoán, mang bình chữa cháy mini và các phương tiện tại chỗ đến ứng cứu nhưng bất thành do ngọn lửa lan quá nhanh. Thời điểm này, bên trong nhà có 3 người. Một người kịp thoát ra ngoài, còn hai người mắc kẹt trong đám cháy. Nhiều vật dụng dễ bắt lửa như quần áo, tủ gỗ... khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đồng thời tạo ra lượng lớn khói độc bao trùm căn nhà.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Quá trình cứu nạn gặp nhiều trở ngại vì khu vực cháy nằm ngay phía trước căn nhà, nơi bố trí quán cà phê với bàn ghế, xe pha chế và nhiều vật dụng khác chắn lối tiếp cận.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy

Cảnh sát phải phá cửa đưa 2 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy nhiên, do bị ngạt khói quá nặng, ông Nguyễn Tất Th. (40 tuổi, chủ nhà) và con trai là cháu Nguyễn Hoàng T.A. (12 tuổi) đều không qua khỏi.

Theo ghi nhận, tầng trệt của căn nhà được sử dụng làm quán cà phê. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng. Đến sáng cùng ngày, hiện trường vẫn được lực lượng Công an TP HCM phối hợp Công an phường Bình Lợi Trung phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.