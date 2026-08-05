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Xã hội

Phú Thọ phát hiện người đàn ông tàng trữ ma túy trong phòng trọ

Số vật chứng thu giữ gồm 7,98 gam Ketamine và 5,22 gam ma túy gồm MDMA và Ketamine.

Bảo Ngân

Ngày 5/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình tăng cường kiểm tra cư trú, quản lý địa bàn, hồi 00h30 ngày 1/8, Công an phường Nông Trang (Phú Thọ) phát hiện Nguyễn Văn Điệp (SN 1995, trú phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) có biểu hiện nghi vấn khi lưu trú tại một phòng trọ trên địa bàn.

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Hiện trường phát hiện số ma túy.
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Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Điệp đã tự nguyện giao nộp 17 túi nilon dạng zip chứa tinh thể màu trắng, 16 viên nén màu nâu vàng cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Kết luận giám định xác định số vật chứng thu giữ gồm 7,98 gam Ketamine và 5,22 gam ma túy gồm MDMA và Ketamine.

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Điệp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

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