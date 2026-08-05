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Xã hội

Tuyên Quang: Xử lý người đăng tin sai sự thật về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ việc tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.

Minh Phương

Ngày 05/8/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau buổi họp báo, qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tuyên Quang) phát hiện một công dân trên địa bàn có hành vi đăng tải bài viết chứa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Phối hợp với Công an xã Thái Hòa, cơ quan công an đã xác định chủ tài khoản Facebook vi phạm là bà Đ.T.H (sinh năm 1971, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang).

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Xử lý nghiêm người đăng tin sai sự thật liên quan đến sự việc tại điểm tốt nghiệp THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Tại cơ quan công an, bà Đ.T.H đã thừa nhận hành vi đăng thông tin sai sự thật của mình gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Chủ tài khoản này đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Từ sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; chủ động tìm hiểu, xác minh thông tin từ các nguồn chính thống trước khi thực hiện đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định.

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Trước đó, ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, hai người đã phát trực tiếp trên mạng xã hội khoảng 15 phút, dùng nhiều lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp.Buổi livestream thu hút hơn 200.000 lượt xem. Sau sự việc, gia đình ông Tiệp cho biết đã gửi đơn tố giác Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến cơ quan chức năng.

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