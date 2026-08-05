Phú Thọ đặt nền móng quản trị bằng dữ liệu, hướng tới tăng trưởng hai con số

Tỉnh Phú Thọ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.

Chiều 4/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Điểm nhấn của hội nghị không chỉ nằm ở việc đánh giá kết quả triển khai một nghị quyết quan trọng, mà còn là những bước đi mới của Phú Thọ trong việc chuyển đổi phương thức quản trị, lấy dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Kinh tế số tăng tốc, chuyển đổi số trở thành động lực phát triển

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là văn kiện chiến lược, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, sau hơn 1 năm triển khai nghị quyết, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, quy mô kinh tế số của Phú Thọ ước đạt 22,71% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỷ lệ xử lý văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng đạt trên 94%, đứng đầu cả nước; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95%.

Các phong trào như “Bình dân học vụ số”, “Thủ lĩnh số”, “Đại sứ số”, “Làng số” được triển khai rộng khắp, góp phần đưa chuyển đổi số từ phạm vi cơ quan nhà nước đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, thay đổi lớn nhất sau quá trình triển khai Nghị quyết 57 không chỉ là các con số, mà là sự thay đổi trong nhận thức của hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại Hội nghị.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn được nhìn nhận là nhiệm vụ riêng của một ngành, lĩnh vực, mà trở thành động lực trung tâm trong hoạch định chính sách và tổ chức phát triển.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc Phú Thọ ra mắt thí điểm Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thay đổi phương thức điều hành, từ mô hình quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Thông qua hệ thống này, dữ liệu kinh tế - xã hội sẽ được tích hợp, phân tích theo thời gian thực, kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ cảnh báo, nhận diện vấn đề và đưa ra quyết định điều hành.

Cùng với đó, tỉnh phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” - nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số.

Đây được xem là bước chuẩn bị để Phú Thọ khai thác dữ liệu như một nguồn lực mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, Phú Thọ cũng công bố 6 bài toán lớn đợt 1 năm 2026 để kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu cùng tham gia giải quyết.

Điểm mới trong cách tiếp cận của tỉnh là không xuất phát từ việc có sẵn công nghệ gì, mà bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn cần giải quyết. Theo đó, các bài toán sẽ hướng tới sản phẩm đầu ra cụ thể, khả năng ứng dụng và thương mại hóa, gắn kết giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Cách làm này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng nghiên cứu tách rời thực tiễn, đồng thời tạo ra những sản phẩm có khả năng đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn để đi vào chiều sâu

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế cần khắc phục.

Trong đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù còn chậm; dữ liệu chuyên ngành sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa thực sự đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị còn hạn chế.

Ngoài ra, kinh tế số phát triển nhanh nhưng giá trị gia tăng nội địa chưa tương xứng; nguồn nhân lực số, đặc biệt tại cấp cơ sở, vẫn còn thiếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm, kết quả nổi bật về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Những vấn đề này đặt ra yêu cầu Phú Thọ phải tiếp tục đổi mới cách làm, tăng cường liên kết với các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Phú Thọ đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác chiến lược gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Công ty MobiFone và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Các chương trình hợp tác được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh tiếp cận nguồn lực về khoa học, công nghệ, nhân lực chất lượng cao và kinh nghiệm quản trị hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương sự quyết liệt, chủ động của tỉnh Phú Thọ trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 57.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tập trung vào một số định hướng, như xác lập rõ mô hình phát triển của tỉnh trong không gian mới; thực hiện Chiến dịch 60 ngày xây dựng Kho dữ liệu tỉnh như một chiến dịch thiết lập kỷ luật dữ liệu; chuyển các bài toán lớn thành đơn đặt hàng và sản phẩm cụ thể; chuyển đổi số phải tạo thuận lợi thực chất cho người dân và doanh nghiệp; tạo chuyển biến rõ hơn về công nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực.

Về nguồn nhân lực, đào tạo phải chuyển từ “học đủ số lượng” sang “làm được công việc”. Cần xây dựng khung năng lực số theo vị trí việc làm; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo về sử dụng dữ liệu để ra quyết định; cán bộ chuyên môn về quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin; cán bộ cấp xã về vận hành hệ thống, giải quyết thủ tục và hỗ trợ người dân.

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