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Kinh doanh - Địa ốc

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu dù mất mùa

Dù sản lượng sụt giảm do thời tiết, vụ vải thiều 2026 vẫn thắng lớn toàn diện nhờ giá bán neo cao kỷ lục và sức mua nội địa tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ.

Bảo Châu

Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh, vụ thu hoạch vải thiều năm 2026 tại tỉnh Bắc Ninh vừa khép lại với những con số ấn tượng. Dù thời tiết diễn biến bất lợi khiến tổng sản lượng sụt giảm so với mọi năm, toàn tỉnh vẫn thu hoạch được khoảng 130.000 tấn vải, đạt hơn 101% kế hoạch đề ra đầu vụ.

Hiện tại, một số diện tích nhỏ tại các xã vùng cao thuộc huyện Lục Ngạn (cũ) đang được người dân khẩn trương thu hái nốt những mẻ cuối cùng để kết thúc mùa vụ.

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Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang.

Điểm nhấn mang tính đột phá của mùa vải năm nay chính là giá bán luôn duy trì ở mức cao trong suốt thời gian thu hoạch. Với mức giá bình quân toàn vụ đạt khoảng 56.000 đồng/kg, tổng doanh thu từ vải thiều của tỉnh Bắc Ninh đã vượt ngưỡng 7.200 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 191% so với năm ngoái.

Không dừng lại ở đó, hệ sinh thái các ngành dịch vụ phụ trợ đi kèm như thu mua, đóng gói, sơ chế, bảo quản và vận chuyển cũng hoạt động hết công suất, mang về thêm cho địa phương hơn 1.500 tỷ đồng.

Khảo sát thực tế tại các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị và các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng trái cây tại nội thành, giá vải thiều Bắc Ninh bán lẻ đang được niêm yết ở mức khá cao, dao động từ 75.000-95.000 đồng/kg tùy thuộc vào độ đồng đều và mã quả. Tại một số cửa hàng hoa quả cao cấp, những chùm vải được chọn lọc kỹ lưỡng, đóng hộp sang trọng thậm chí có giá lên tới hơn 120.000 đồng/kg. Mặc dù giá thành neo ở mức cao so với những năm trước, sức mua trên thị trường vẫn vô cùng nhộn nhịp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chị Phương Anh, chủ một đại lý trái cây cho biết: "Chưa có năm nào giá vải đầu vào lại cao và giữ giá ổn định như năm nay, hầu như không có hiện tượng bị rớt giá vào giữa vụ. Ban đầu tôi cũng lo giá cao sẽ kén khách, nhưng thực tế sức mua lại rất tốt. Người tiêu dùng năm nay chuộng chất lượng, quả vải ngọt lịm, hạt nhỏ, vỏ đỏ đẹp nên cứ về thùng nào là khách đặt hết thùng đó, mỗi ngày cửa hàng tôi tiêu thụ đều đặn từ 3-5 tạ vải".

Chia sẻ với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chị Châu Anh, một người dân đang mua sắm tại siêu thị cho biết: "Đúng là giá vải năm nay đắt hơn hẳn mọi năm, nhưng bù lại các quả đều đẹp, căng mọng, ăn vào ngọt sắc và rất thơm. Gia đình tôi rất thích ăn vải nên dù giá cao một chút vẫn chấp nhận được, thà mua đắt hơn mà đảm bảo quả ngon, sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ để cả nhà cùng thưởng thức còn hơn mua loại rẻ nhưng chất lượng kém".

Bên cạnh sức hút mạnh mẽ từ thị trường nội địa với việc tiêu thụ khoảng 67,4% tổng sản lượng, vải thiều Bắc Ninh cũng khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường quốc tế với phần sản lượng còn lại dành cho xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí là bạn hàng lớn nhất khi thu mua hơn 40.500 tấn.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm này đã thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính, đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật cực kỳ khắt khe như Nhật Bản với 310 tấn, Canada với 170 tấn, Liên minh châu Âu (EU) với 120 tấn và thị trường Mỹ với 80 tấn.

Theo nhận định từ đại diện Sở Công Thương, thắng lợi lớn của vụ vải năm 2026 là minh chứng rõ nét cho thấy tính đúng đắn của chiến lược chuyển dịch từ tư duy phát triển theo sản lượng sang tập trung nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm.

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và chủ động đáp ứng các hàng rào kỹ thuật khắt khe của cả trong nước lẫn quốc tế, thương hiệu vải thiều địa phương đã được nâng tầm rõ rệt. Đây là một mùa vụ lịch sử giúp người nông dân có được thu nhập cao nhất từ trước đến nay, hiện thực hóa bài toán "mất mùa nhưng được giá" nhờ hướng đi bền vững.

Mời quý độc giả xem video: Giá vải thiều tăng cao/ Nguồn: VTV5
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