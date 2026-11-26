Loạt ảnh rò rỉ mới cho thấy iPhone Air 2 được bổ sung ống kính góc siêu rộng ở mặt lưng, trong khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn không đổi ngoại hình.

Kể từ khi trình làng dòng iPhone Air siêu mỏng nhằm mở rộng phân khúc sản phẩm bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn và Pro, Apple liên tục đối mặt với bài toán cân bằng giữa độ mỏng thiết kế và trải nghiệm phần cứng thực tế. Khi thời điểm ra mắt thế hệ kế nhiệm vào đầu năm 2027 đang đến gần, những manh mối đầu tiên từ chuỗi cung ứng đã bắt đầu hé lộ hướng đi mới của hãng công nghệ Mỹ nhằm hoàn thiện dòng sản phẩm này.

Ảnh minh hoạ.

Ngày 20/11/2026, chuyên gia rò rỉ uy tín Sonny Dickson đăng tải trên mạng xã hội X loạt ảnh mặt trước và mặt sau của hai mẫu mô hình được cho là iPhone Air thế hệ 2 (tạm gọi là iPhone 18 Air) và iPhone 18 tiêu chuẩn. Đây là các bản sao mô phỏng không hoạt động (dummy) được chế tác dựa trên thông số kích thước thực tế để các nhà sản xuất phụ kiện thử nghiệm ốp lưng.

Trước đó vào ngày 9/11/2026, tài khoản Lusi Roy cũng từng chia sẻ mô hình nhôm có kiểu dáng tương tự, củng cố thêm độ xác thực cho thiết kế mới.

Mô phỏng iPhone Air 2 và iPhone 18 (Ảnh: Sonny Dickson)

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở mặt lưng của iPhone Air 2 với sự xuất hiện của ống kính thứ hai đặt nằm ngang ở góc trên bên trái, trong khi micro và đèn flash LED bố trí bên phải. Toàn bộ cụm camera lồi vẫn kéo dài gần hết chiều ngang thân máy như thế hệ đầu tiên. Theo dự đoán của nhà phân tích Jeff Pu, ống kính bổ sung này là camera góc siêu rộng 48 MP giúp tăng tính đa dụng khi chụp ảnh, nhưng máy vẫn chưa có ống kính zoom quang học vốn dành riêng cho dòng Pro.

Nâng cấp này được xem là động thái giải quyết trực diện phàn nàn lớn nhất của người tiêu dùng trên iPhone Air đời đầu. Trước đó, việc chỉ trang bị một camera sau 48 MP dù có mức giá cao hơn bản tiêu chuẩn đã khiến không ít khách hàng đắn đo khi lựa chọn dòng máy siêu mỏng này. Ở mặt trước, cả hai mô hình đều giữ nguyên tỷ lệ và kiểu dáng tổng thể so với bản tiền nhiệm.

Về thông số kỹ thuật, iPhone Air 2 dự kiến giữ kích thước màn hình 6,5 inch, dùng chip xử lý A20 Pro, RAM 12 GB,thiết kế Dynamic Island thu gọn cùng modem mạng C2 và chip không dây N2 do Apple tự phát triển. Nguồn tin từ The Information cũng cho biết hãng đang nghiên cứu tăng dung lượng pin, giảm trọng lượng và tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) nhằm khắc phục hạn chế cố hữu trên các thiết bị thân mỏng.

Ảnh: GMS Arena

Đối với iPhone 18 tiêu chuẩn, mô hình cho thấy máy duy trì cụm camera kép xếp dọc hình viên thuốc giống hệt iPhone 17. Các nâng cấp trên phiên bản này chủ yếu tập trung ở phần cứng bên trong với chip A20, modem C2, Dynamic Island nhỏ hơn và có thể bổ sung màu sắc mới. Về dung lượng RAM, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán máy tăng từ 8 GB lên 9 GB, trong khi Jeff Pu nhận định con số này đạt mức 12 GB.

Việc lộ diện các mô hình sớm phản ánh chiến lược phân tách chu kỳ ra mắt sản phẩm mới của Apple từ năm 2026. Sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập iPhone Duo vào mùa thu năm nay, bộ ba iPhone 18, iPhone Air 2 và iPhone 18e dự kiến sẽ chính thức trình làng vào đầu năm 2027.