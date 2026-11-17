Chính sách thị thực thông thoáng cùng loạt ưu đãi giảm sâu đến 50% đang thúc đẩy người tiêu dùng Việt mở rộng điểm đến từ Trung Quốc sang Nga và châu Âu.

Giai đoạn cao điểm Giáng sinh và năm mới đang chứng kiến cuộc đua khuyến mãi sôi động từ các doanh nghiệp lữ hành lẫn nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến. Nhiều chương trình giảm giá vé máy bay, khách sạn và dịch vụ tham quan lên tới 50%, kèm theo ưu đãi hoàn tiền hoặc mua một tặng một được tung ra kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 nhằm kích thích nhu cầu du lịch quốc tế của người tiêu dùng Việt.

Ảnh: Xinhua, CFP

Đông Bắc Á hút khách nhờ thủ tục thông thoáng và chi phí hợp lý

Với đặc thù xuất phát từ quốc gia nhiệt đới, trải nghiệm ngắm tuyết rơi, trượt tuyết và hòa mình vào không gian lễ hội mùa đông tại nước ngoài luôn có sức hấp dẫn lớn đối với du khách Việt sau một năm làm việc. Dữ liệu từ Traveloka cho thấy lượng đặt vé máy bay và phòng lưu trú của khách Việt tại khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng trưởng rõ rệt từ quý III/2026. Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice, sức lan tỏa của các hình ảnh mùa đông tại Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân hay Làng Tuyết trên mạng xã hội đang trực tiếp thúc đẩy tâm lý muốn lên đường của công chúng.

Bên cạnh yếu tố cảnh quan, sự thông thoáng về thủ tục nhập cảnh giúp thị trường Trung Quốc giữ vững lợi thế về khoảng cách và chi phí. Hiện nay, quy trình xin thị thực đoàn đi Trung Quốc được rút gọn đáng kể khi du khách chỉ cần nộp hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng cùng ảnh thẻ, thời gian xét duyệt chỉ mất từ 5 đến 7 ngày làm việc. Nhờ đó, các sản phẩm tour mùa đông tại quốc gia này có mức giá rất cạnh tranh, chia thành nhiều phân khúc để người mua lựa chọn.

Ảnh: Beijing Maxview Realty

Cụ thể, từ cuối tháng 11/2026 đến hết tháng 3/2027, các hành trình khám phá vùng Giang Nam (Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn hoặc kết hợp Nam Kinh, Chu Gia Giác) được một số đơn vị khai thác niêm yết ở mức 10,99 triệu đồng đối với tour có điểm mua sắm và 11,99 triệu đồng cho tour không mua sắm. Ở phân khúc trải nghiệm tuyết chuyên sâu,tuyến Cáp Nhĩ Tân - Yabuli - Làng Tuyết Hương kéo dài 6 ngày 5 đêm khởi hành từ Hà Nội trong tháng 12/2026 có giá tham khảo từ 21 đến 25 triệu đồng/người, tập trung vào các hoạt động trượt tuyết và tham quan công viên băng đăng.

Chi tiêu du lịch phân hóa rõ nét tại thị trường Nga và châu Âu

Không chỉ dừng lại ở các tuyến điểm quen thuộc tại châu Á, danh mục lựa chọn của du khách Việt mùa cuối năm 2026 ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường đường dài như Nga và châu Âu. Đặc biệt, chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam đến Nga đã tạo lực đẩy lớn cho thị trường này, giúp mỗi hành khách tiết kiệm được khoảng 2 đến 3 triệu đồng chi phí làm thủ tục.

Ghi nhận từ các công ty du lịch cho thấy lượng khách quan tâm và đặt tour Nga trong tháng 10/2026 tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Các hành trình khám phá Moscow - St. Petersburg kéo dài 8 đến 9 ngày, sử dụng dịch vụ 4-5 sao hiện có mức giá dao động từ 55 đến 67 triệu đồng/khách tùy thuộc vào tỷ giá ngoại tệ và chi phí dịch vụ bản địa. Để ứng phó với tình trạng giá khách sạn trung tâm tăng cao vào mùa cao điểm, giới kinh doanh lữ hành đang tích cực đàm phán với đối tác nước ngoài nhằm bình ổn giá bán và đa dạng hóa sản phẩm cao cấp.

Ở nhóm sản phẩm đường dài cao cấp hơn, các tour liên tuyến Tây Âu (Đức - Áo - Thụy Sĩ - Pháp hoặc Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức) thời lượng 9 đến 10 ngày được chào bán quanh mức 65 đến 75 triệu đồng/người. Đáng chú ý, phân khúc khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh đang ưu tiên các hành trình Bắc Âu (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan) dài 10 đến 12 ngày. Các gói tour Giáng sinh tiêu chuẩn tại khu vực này có giá khoảng 115 triệu đồng/người, trong khi những chuyến đi thiết kế chuyên biệt kết hợp săn cực quang, đi tàu phá băng và nghỉ tại khách sạn kính có thể vượt mốc 200 triệu đồng/người.

Cuối năm 2026 ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường đường dài như Nga và châu Âu. (Ảnh: Sưu tầm)

Sự phân hóa rõ nét về mức giá phản ánh sự thay đổi trong hành vi chi tiêu của người tiêu dùng du lịch hiện nay. Trong khi nhóm khách phổ thông ưu tiên các hành trình ngắn ngày, chi phí hợp lý để trải nghiệm không khí mùa đông, thì nhóm khách thượng lưu sẵn sàng chi mạnh tay cho những chuyến đi mang tính cá nhân hóa và trải nghiệm khác biệt.

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng việc giảm giá đơn thuần, các doanh nghiệp lữ hành đang tối ưu hóa chuỗi cung ứng để nâng cao chất lượng dịch vụ. Giới chuyên gia trong ngành nhận định lợi thế về giá thành hiện nay xuất phát từ nguyên lý kinh tế quy mô. Việc chủ động nguồn vé máy bay và đàm phán trực tiếp với hệ thống khách sạn, nhà hàng, vận chuyển tại nước sở tại giúp các đơn vị tổ chức loại bỏ nhiều tầng trung gian không cần thiết, từ đó giữ vững tiêu chuẩn phục vụ trong khi vẫn mang lại mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng.