Hà Nội: Liên danh 6 thành viên trúng gói thầu 943 tỷ đồng nâng cấp đường 70

Gói thầu thi công tuyến từ Km0+00 đến Km5+900 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 chỉ có một liên danh 6 thành viên dự thầu, giá trúng hơn 943,3 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 19: Thi công xây dựng công trình tuyến đường từ Km0+00 đến Km5+900, thuộc Dự án thành phần 2: Cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông – Văn Điển – nút giao Tứ Hiệp. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh gói thầu số 19.

Liên danh gồm 6 thành viên: Công ty Cổ phần Vinadelta, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Đông Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hùng Cường, Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Long Biên, Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hồ Gươm, và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Gieo Mầm Xanh City.

Gói thầu có giá 943,67 tỷ đồng (943.668.626.000 đồng), sử dụng ngân sách thành phố, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện là 14 tháng (420 ngày), thi công tại các phường Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng và các xã Đại Thanh, Thanh Trì.

Liên danh dự thầu với giá hơn 943,58 tỷ đồng, giảm giá hơn 283 triệu đồng, còn hơn 943,3 tỷ đồng và được đề nghị trúng thầu với mức này. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 369 triệu đồng.

Thông báo mời thầu được đăng ngày 30/9/2026, thời điểm đóng và mở thầu là 16h ngày 20/10/2026. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 30/10/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Môi trường Việt Nam, liên danh là nhà thầu duy nhất được xem xét và được đánh giá đạt về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật, cũng như nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Quyết định phê duyệt ghi không có nhà thầu không trúng thầu.

Trong quá trình đánh giá, tổ chuyên gia yêu cầu liên danh làm rõ E-HSDT ngày 26/10/2026. Nội dung gồm bổ sung phụ lục các hợp đồng tương tự (cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, cầu Đồng Việt ở Bắc Giang, cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh), làm rõ cấp công trình của dự án mà nhân sự từng tham gia, thay thế cần cẩu từ 16 tấn trở lên và bổ sung đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp cát. Liên danh gửi văn bản trả lời ngày 29/10/2026.

Liên danh đề xuất hai nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần Geovietnam và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thiên Phong. Geovietnam nhận một số hạng mục thuộc phạm vi công việc của Vinadelta (ước tính 15,63% giá dự thầu) và của Tập đoàn Xây dựng Đông Dương (ước tính 14,7%). Thiên Phong nhận một số hạng mục của Vinadelta, ước tính 3,89% giá dự thầu.

Sau khi đối chiếu tài liệu ngày 4/11/2026 và thẩm định kết quả ngày 9/11/2026, Ban Quản lý giao Phòng Quản lý thực hiện dự án 3 hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu.

Thời gian qua, Hà Nội tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp, phấn đấu toàn tuyến về đích vào cuối 2027. Chiều 5/11/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu rà soát từng vị trí còn vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị.

Trước đó, ngày 28/10/2026, HĐND TP Hà Nội thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án tăng từ hơn 5.485 tỷ đồng lên hơn 8.126 tỷ đồng do phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.