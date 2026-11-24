Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Qatar hôm 23/11.

AP đưa tin, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Qatar hôm 23/11. Qatar là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.

Theo một nguồn tin am hiểu về cuộc gặp, ông Vance đã có cuộc họp với Thủ tướng Qatar. Tuy nhiên, nguồn tin này, yêu cầu giấu tên, không tiết lộ chi tiết về cuộc gặp.

Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ chưa đưa ra phản hồi về đề nghị bình luận.

Cũng theo AP, Thủ tướng Qatar đã có chuyến thăm Washington để tham dự cuộc họp Đối thoại Chiến lược Mỹ-Qatar với Ngoại trưởng Rubio hôm 23/11. Cuộc đối thoại bao gồm nhiều vấn đề an ninh khu vực, trong đó có Iran, cũng như quan hệ giữa Washington và Doha.

Ngoại trưởng Marco Rubio (bên phải) chào đón Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại văn phòng thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/11/2026. Ảnh: AP/Allison Robbert.

Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio đã “bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực hòa giải toàn cầu của Qatar và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn các mối đe dọa và thúc đẩy sự ổn định và an ninh trên khắp Trung Đông”.

Một tuyên bố chung cho biết cuộc đối thoại chiến lược bao gồm các cuộc thảo luận về “các ưu tiên chính sách chung” trải dài từ Trung Đông đến châu Phi và Mỹ Latinh, nhưng không tiết lộ bất kỳ định hướng hoặc ưu tiên chính sách mới nào.

“Chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực thúc đẩy các ưu tiên kinh tế và an ninh chung, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác để xây dựng một khu vực Trung Đông ổn định và an toàn hơn”, Ngoại trưởng Rubio viết trên mạng X.