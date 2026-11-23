"Tác động về mặt tâm lý và thể chất đối với trẻ em Palestine ở Gaza sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới", Giám đốc khu vực của tổ chức Save the Children nói.

Theo AP, Save the Children, một tổ chức phi chính phủ, ngày 19/11 cảnh báo rằng trẻ em ở Gaza phải đối mặt với những mối nguy chưa từng có sau 3 năm xung đột bùng phát ở dải đất này, khi các em phải chịu đựng cảnh di dời liên tục, mất người thân, thiếu chăm sóc về sức khỏe, giáo dục cùng điều kiện sống không đảm bảo.

Cơ quan y tế địa phương cho biết, nhiều vụ tấn công và vi phạm quyền trẻ em xảy ra ở Dải Gaza, nơi ít nhất 20.000 trẻ em đã thiệt mạng.

"Tác động về mặt tâm lý và thể chất đối với trẻ em Palestine ở Gaza sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới", Giám đốc khu vực của tổ chức Save the Children, Ahmad Alhendawi, nói với hãng AP.

Các em nhỏ Palestine nhận đồ ăn tại một bếp ăn cộng đồng ở Deir al-Balah, trung tâm Dải Gaza, ngày 19/11/2026. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

Trong báo cáo toàn cầu thường niên, tổ chức Save the Children cho biết cứ 4 trẻ em thì có 1 em sống trong các khu vực xung đột vào năm 2025. Phần lớn trong số đó tập trung ở Trung Đông và châu Phi.

Tổ chức Save the Children báo cáo gần 12.500 trường hợp vi phạm quyền trẻ em tại các vùng lãnh thổ Palestine, chủ yếu là các vụ tấn công nhằm vào bệnh viện và trường học, cũng như việc tước đoạt viện trợ. Tổ chức này cho biết thêm, tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Gaza.

Mặc dù báo cáo mới nhất tập trung vào số liệu năm 2025, nhưng ông Alhendawi cho biết tình hình năm nay hầu như không có tiến triển gì đáng kể.

“Nhiều trẻ em sống sót nhưng bản thân các em cũng bị thương và mồ côi cha mẹ. Báo cáo này cho thấy rất rõ ràng rằng những gì đã xảy ra và đang tiếp diễn ở Gaza là những hành vi vi phạm ở quy mô chưa từng thấy và cần được cộng đồng quốc tế ưu tiên giải quyết”, ông Alhendawi nói.

Tại Gaza, đại đa số người dân sống trong các trại lều chật chội hoặc trong đống đổ nát của những ngôi nhà cũ, với rất ít lương thực, nước uống hoặc điện.

“Trẻ em ở Gaza bị tước đoạt những nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống”, ông Riad Abou Shamel, 65 tuổi, một người Palestine, nói khi đứng giữa những đứa trẻ đang chơi đùa trên một khu đất trống ở Khan Younis, nơi ngập tràn gạch vụn và tàn tích của những tòa nhà bị san phẳng do các cuộc không kích.