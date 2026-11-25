Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi 7 điều kiện của Iran được đáp ứng.

Theo AP, truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Trưởng đoàn đàm phán Iran, ngày 24/11 tuyên bố Tehran sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi 7 điều kiện của Iran được đáp ứng.

“Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi. Sẽ không có bất kỳ hành động hay cuộc đàm phán nào diễn ra cho đến khi 7 điều kiện của Iran được đáp ứng”, ông Ghalibaf khẳng định.

Chính quyền Iran chưa công khai nêu rõ những điều kiện đó là gì. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran cho biết chúng bao gồm việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng biển Iran,...

Bức ảnh chụp một số tàu ở vịnh Oman ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cảnh báo rằng nước này sẵn sàng đáp trả mọi hành động gây hấn từ đối phương.

"Iran sẽ thay đổi phạm vi địa lý của cuộc xung đột nếu đối phương phạm sai lầm", ông Ghalibaf cảnh báo.

Trong diễn biến liên quan, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 23/11 cho biết 3 tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi vì "vi phạm các quy định" về việc đi qua eo biển Hormuz.

Theo thông báo, các tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi.

"Eo biển này không phải là nơi để thử nghiệm các tuyến đường trái phép hoặc phớt lờ các cảnh báo hàng hải", Hải quân thuộc IRGC cho biết trong một bài đăng trên Telegram.