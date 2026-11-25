Cơn hen phế quản diễn biến nặng khiến người đàn ông 48 tuổi suy hô hấp, ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đã hồi sức thành công sau 5 phút cấp cứu.

Ngừng tuần hoàn sau cơn hen cấp

Một người đàn ông 48 tuổi có tiền sử hen phế quản rơi vào tình trạng suy hô hấp, ngừng tuần hoàn sau cơn khó thở dữ dội kéo dài nhiều giờ. Nhờ được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, người bệnh đã được tái lập tuần hoàn tự nhiên và hồi phục sau quá trình điều trị hồi sức.

Người bệnh T.V.M. (48 tuổi, trú tại phường Yên Tử, Quảng Ninh) có tiền sử hen phế quản, đang điều trị ngoại trú. Khoảng 22h người bệnh xuất hiện khó thở nhiều, đã sử dụng thuốc xịt nhưng triệu chứng không cải thiện. Tuy nhiên, người bệnh không đến cơ sở y tế ngay mà tiếp tục theo dõi tại nhà.

Đến 3h50, khi khó thở dữ dội, tím tái, người bệnh mới được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Tại Khoa Cấp cứu, tình trạng nhanh chóng diễn biến nghiêm trọng, người bệnh rơi vào suy hô hấp, ngừng tuần hoàn.

Kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tim phổi cùng các biện pháp cấp cứu cần thiết. Sau 5 phút hồi sức, người bệnh có nhịp tự thở, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Sau đó, người bệnh được tiếp tục điều trị hồi sức tim phổi, hỗ trợ hô hấp và giãn phế quản tại Khoa Hồi sức tích cực Nội và khoa Nội thận – Tiết niệu – Hô hấp. Sức khỏe cải thiện rõ rệt sau quá trình điều trị, người bệnh đã được xuất viện.

Nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh đo chức năng hô hấp tại khoa Nội thận – Tiết niệu- Hô hấp - Ảnh BVCC

Hen phế quản có thể gây suy hô hấp, ngừng tuần hoàn

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Nội và khoa Nội thận – Tiết niệu – Hô hấp, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, hen phế quản là bệnh lý đường hô hấp mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng viêm đường thở, có thể gây khò khè, ho, tức ngực và khó thở. Các triệu chứng thường thay đổi theo thời gian, có thể xuất hiện hoặc nặng lên khi tiếp xúc với dị nguyên, nhiễm trùng hô hấp, khói bụi hoặc các yếu tố kích thích khác.

Trong cơn hen cấp, đường thở có thể bị co thắt, phù nề và tăng tiết dịch nhầy, khiến luồng khí lưu thông bị hạn chế. Nếu tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, người bệnh có thể thiếu oxy, suy hô hấp, thậm chí ngừng tuần hoàn, đe dọa tính mạng.

Không chỉ gây nguy hiểm trong các cơn cấp, hen phế quản nếu kiểm soát kém còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng hô hấp. Những đợt bệnh tái diễn, tình trạng viêm đường thở kéo dài có thể làm tăng nguy cơ hạn chế hoạt động thể lực, nhiễm khuẩn hô hấp và tổn thương đường thở. Các trường hợp bệnh nặng, kéo dài có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe và chất lượng sống.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo, người bệnh hen phế quản cần tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn, không tự ý ngừng thuốc khi triệu chứng thuyên giảm và tái khám định kỳ.

Đặc biệt, khi cơn khó thở không cải thiện sau sử dụng thuốc cắt cơn theo hướng dẫn, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí. Không nên chủ quan chờ đợi tại nhà khi triệu chứng kéo dài, tăng nặng, nhất là khi xuất hiện khó thở dữ dội, tím tái, nói khó hoặc dấu hiệu kiệt sức.

Chủ động kiểm soát hen, nhận biết dấu hiệu cảnh báo và tiếp cận cấp cứu kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người bệnh.

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