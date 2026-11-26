Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng giãn bất thường của hệ tĩnh mạch tinh hoàn, giãn và xoắn của đám rối tĩnh mạch thừng tinh. Đây là bệnh phổ biến ở nam giới trong độ tuổi sinh sản với tỷ lệ mắc khoảng 15 %. Đa số giãn tĩnh mạch tinh tiềm ẩn một thời gian dài mà không có biểu hiện gì rõ rệt. Nhiều trường hợp giãn tĩnh mạch tinh được phát hiện khi các bác sĩ khám sức khỏe định kỳ.

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Phúc (Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108), giãn tĩnh mạch tinh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng mà còn có thể tác động đến quá trình sản xuất testosterone tại tinh hoàn, tuy nhiên không phải nam giới mắc bệnh nào cũng bị suy giảm nội tiết tố hay cần can thiệp phẫu thuật.

Bác sĩ Phúc giải thích rằng giãn tĩnh mạch tinh (Varicocele) là tình trạng các tĩnh mạch thuộc đám rối quanh tinh hoàn giãn bất thường, gây rối loạn lưu thông máu và thường xuất hiện ở bên trái do đặc điểm giải phẫu. Phần lớn người bệnh không có triệu chứng rõ ràng, chỉ được phát hiện khi đi khám sức khỏe sinh sản hoặc tìm nguyên nhân hiếm muộn.

Phân tích cơ chế tác động, BS Nguyễn Văn Phúc cho biết testosterone là hormone sinh dục nam chủ yếu do tế bào Leydig trong tinh hoàn sản xuất, giữ vai trò quan trọng đối với ham muốn tình dục, chức năng sinh dục, khối lượng cơ, mật độ xương và nhiều hoạt động chuyển hóa. Bình thường, hệ thống tĩnh mạch quanh tinh hoàn giúp điều hòa nhiệt độ để duy trì môi trường thích hợp cho tế bào hoạt động. Khi tĩnh mạch bị giãn, hiện tượng trào ngược và ứ đọng máu khiến nhiệt độ tại tinh hoàn tăng lên, ảnh hưởng đến chức năng mô tinh hoàn. Cùng với đó, tình trạng tăng stress oxy hóa, rối loạn vi tuần hoàn và thay đổi môi trường chuyển hóa có thể làm suy giảm hoạt động của tế bào Leydig, từ đó cản trở quá trình tổng hợp testosterone. Dù vậy, bác sĩ lưu ý mức độ ảnh hưởng không giống nhau ở mọi người, bởi nhiều nam giới mắc bệnh vẫn có nồng độ testosterone bình thường và không có biểu hiện thiếu hụt nội tiết tố.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh. Ảnh vinmec.com

Về mối liên hệ thực tế, BS Phúc dẫn chứng các nghiên cứu nam học cho thấy nam giới mắc giãn tĩnh mạch tinh có thể có nồng độ testosterone trung bình thấp hơn nhóm không mắc bệnh, kèm theo sự thay đổi của các hormone LH và FSH. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh mối liên hệ này không đồng nghĩa với việc mắc bệnh là chắc chắn bị thiếu testosterone, vì nồng độ hormone còn chịu tác động của tuổi tác, béo phì, giấc ngủ, bệnh lý chuyển hóa và nhiều yếu tố khác. Vì thế, khi ghi nhận testosterone thấp ở người giãn tĩnh mạch tinh, bác sĩ cần đánh giá toàn diện để xác định đúng nguyên nhân.

Theo BS Nguyễn Văn Phúc, nam giới có testosterone thấp có thể gặp tình trạng giảm ham muốn, giảm số lần cương dương tự phát, khó duy trì khả năng cương cứng, mệt mỏi kéo dài hoặc giảm sức mạnh cơ bắp; nếu thiếu hụt kéo dài có thể dẫn đến giảm mật độ xương, tăng tích tụ mỡ cơ thể hoặc thay đổi tâm trạng. Riêng giãn tĩnh mạch tinh có thể gây nặng tức bìu, đau âm ỉ khi đứng lâu hoặc vận động nhiều, nhưng đây chỉ là triệu chứng tại chỗ chứ không phải dấu hiệu đặc hiệu của testosterone thấp. Để chẩn đoán thiếu testosterone, bác sĩ phải kết hợp triệu chứng lâm sàng với xét nghiệm testosterone máu vào buổi sáng, thường lặp lại vào một buổi sáng khác để xác nhận nếu kết quả thấp, đồng thời kiểm tra thêm LH, FSH khi cần.

Đề cập đến câu hỏi liệu phẫu thuật có cải thiện testosterone hay không, BS Phúc cho biết một số nghiên cứu ghi nhận nồng độ hormone này có thể tăng sau phẫu thuật, đặc biệt ở người có testosterone thấp trước can thiệp, nhờ xử lý tĩnh mạch giãn bất thường, hạn chế dòng máu trào ngược và cải thiện môi trường hoạt động của tinh hoàn. Tuy nhiên, mức tăng không đồng nhất vì phụ thuộc vào chức năng tinh hoàn trước điều trị, tuổi tác và bệnh lý đi kèm, đồng thời phẫu thuật cũng không bảo đảm đưa hormone về giới hạn bình thường. Do đó, bác sĩ khuyến cáo không xem phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh là phương pháp tăng testosterone thường quy cho mọi nam giới.

Về thời điểm điều trị, BS CKII Nguyễn Văn Phúc cho hay không phải mọi trường hợp đều cần phẫu thuật; can thiệp thường được cân nhắc khi có giãn tĩnh mạch tinh phát hiện qua thăm khám đi kèm hiếm muộn và tinh dịch đồ bất thường, đau kéo dài phù hợp với bệnh, hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển tinh hoàn ở thanh thiếu niên. Với người có testosterone thấp, bác sĩ cần đánh giá thêm triệu chứng, kết quả xét nghiệm và loại trừ các nguyên nhân khác trước khi chọn hướng xử trí. Theo bác sĩ, kỹ thuật vi phẫu sử dụng kính hiển vi hiện nay giúp nhận diện cấu trúc mạch máu, hỗ trợ bảo tồn động mạch tinh hoàn và hệ mạch bạch huyết nhằm hạn chế biến chứng, song phẫu thuật vẫn tiềm ẩn nguy cơ tụ máu, nhiễm trùng, tràn dịch màng tinh hoàn, đau kéo dài, tái phát hoặc biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng là tổn thương động mạch tinh hoàn.

Cuối cùng, BS Phúc cảnh báo nam giới không nên tự ý dùng thuốc hay sản phẩm bổ sung testosterone khi chưa được đánh giá chuyên khoa, vì testosterone đưa từ bên ngoài vào có thể ức chế hệ thống nội tiết điều hòa tinh hoàn, làm giảm sinh tinh và ảnh hưởng khả năng sinh sản — điều đặc biệt quan trọng với người đang có kế hoạch sinh con. Bác sĩ khẳng định việc điều trị thiếu testosterone phải dựa trên triệu chứng, kết quả xét nghiệm được xác nhận và nguyên nhân cụ thể thay vì một chỉ số đơn lẻ, qua đó giúp chẩn đoán chính xác và lựa chọn phương pháp phù hợp để bảo tồn chức năng tinh hoàn, sức khỏe sinh sản cũng như chất lượng sống của nam giới.