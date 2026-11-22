Thị trường thiết bị gia dụng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ làn sóng nâng cấp chất lượng sống và sự bùng nổ của thương mại điện tử. Dòng tiền của người mua đang dịch chuyển rõ nét sang phân khúc gia dụng thông minh giá trị cao, song song với những yêu cầu khắt khe hơn về minh bạch nguồn gốc và dịch vụ hậu mãi.

Ảnh minh hoạ.

Xu hướng ưu tiên tiện nghi và sức bật từ kênh thương mại điện tử

Theo báo cáo của Ken Research, quy mô thị trường thiết bị gia dụng Việt Nam đạt khoảng 5,16 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến vươn tới 8,14 tỷ USD vào năm 2031. Động lực tăng trưởng chính đến từ nhóm gia đình trẻ thuộc thế hệ Millennials và Gen Z với nhu cầu chuyển dịch từ thiết bị thiết yếu sang các giải pháp tự động hóa giúp nâng cao chất lượng sống như máy lọc nước và robot hút bụi.

Dữ liệu từ GfK cho thấy trong 12 tháng tính từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, người Việt đã chi khoảng 2.400 tỷ đồng cho robot hút bụi, tăng 137,6% so với cùng kỳ, trong đó phân khúc giá trên 15 triệu đồng ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Cùng với sự thay đổi thị hiếu, thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối chủ lực của ngành hàng. Số liệu từ Metric ghi nhận trong quý 3/2026, tổng doanh số điện gia dụng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 7.966,7 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước dù sản lượng bán ra chỉ tăng nhẹ 2,6%, đạt 22,8 triệu sản phẩm. Điều này chứng tỏ giá trị trung bình mỗi đơn hàng đã tăng lên đáng kể, với nhóm sản phẩm có giá từ một triệu đồng trở lên đóng góp 57,7% tổng doanh số.

Trong bức tranh doanh số gần 8.000 tỷ đồng, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng nhỏ chiếm hơn 65% thị phần toàn ngành. (Ảnh chụp màn hình)

Trong bức tranh doanh số gần 8.000 tỷ đồng, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng nhỏ chiếm hơn 65% thị phần toàn ngành, lần lượt đạt hơn 2.900 tỷ đồng và gần 2.300 tỷ đồng. Trên đường đua thương hiệu trực tuyến, LG dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số với mức tăng 158%, xếp ngay sau là thương hiệu Việt Sunhouse với mức tăng 128%, vượt qua nhiều tên tuổi ngoại như Roborock, Toshiba, Panasonic, Casper, Philips hay Aqua.

Người tiêu dùng ưu tiên tiện nghi sống và siết chặt tiêu chí an toàn

Sự lên ngôi của các dòng thiết bị thông minh giá trị cao phản ánh tư duy tiêu dùng mới khi khách hàng sẵn sàng chi trả thêm để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi và sự tiện nghi trong sinh hoạt. Chị Phương Anh, một nhân viên văn phòng tại TP HCM vừa mua mẫu robot hút bụi lau nhà tự động giặt giẻ giá gần 18 triệu đồng chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống cho biết quyết định mua sắm của gia đình hiện nay không còn đặt nặng tiêu chí giá rẻ như trước: "Thay vì mua những thiết bị cơ bản giá vài triệu đồng nhưng vẫn phải dọn dẹp thủ công mỗi ngày, gia đình tôi ưu tiên chọn dòng máy tích hợp nhiều công nghệ tự động hóa để tiết kiệm thời gian chăm sóc nhà cửa, miễn là sản phẩm có bảo hành chính hãng rõ ràng".

Bên cạnh sức nóng của phân khúc cao cấp, người tiêu dùng hiện nay cũng cân nhắc kỹ lưỡng chi phí lắp đặt, vật tư thay thế và dịch vụ hậu mãi trước khi xuống tiền trên môi trường mạng. Trước thực trạng nhiều thiết bị điện tử bán trực tuyến gặp tình trạng sai mô tả, hư hỏng hoặc không rõ nguồn gốc, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương khuyến cáo người mua cần ưu tiên gian hàng công khai đầy đủ danh tính, địa điểm kinh doanh và lưu giữ bằng chứng giao dịch để đảm bảo quyền lợi bảo hành.

Ngoài yếu tố dịch vụ bán hàng, người tiêu dùng cũng được lưu ý theo dõi các đợt triệu hồi kỹ thuật quốc tế trong tháng 10/2026 đối với 18.144 máy giặt sấy lồng ngang Panasonic tại Đài Loan (Trung Quốc) thuộc ba mã NA-LX126BL, NA-LX128BL, NA-LX128BR và dòng máy mát xa cổ mã X0025HMV9R xuất xứ Trung Quốc chứa hàm lượng chì tại mối hàn lên tới 54% theo cảnh báo của Thụy Điển tại châu Âu.

Trước nguy cơ các thiết bị này xuất hiện tại Việt Nam qua đường xách tay hoặc thương mại điện tử xuyên biên giới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người dân chủ động đối chiếu mã hàng, ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện dấu hiệu quá nhiệt hay bốc khói và xử lý theo đúng hướng dẫn an toàn.