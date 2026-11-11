Hạt thông từ quả rừng quen thuộc trở thành đặc sản tiêu dùng mới

Hạt thông từ lâu đã được xếp vào nhóm thực phẩm đắt đỏ hàng đầu trên thế giới và là thành phần quen thuộc trong ẩm thực cao cấp tại Âu Mỹ hay Trung Đông. Tuy nhiên tại Việt Nam, cây thông vốn không hề xa lạ khi được trồng rộng rãi thành những cánh rừng phòng hộ, phủ xanh đất trống đồi trọc. Những nón thông khô từng chỉ được xem là sản phẩm phụ của rừng nay đang trở thành mặt hàng đặc sản được người tiêu dùng nội địa tìm mua dễ dàng.

Ảnh minh hoạ.

Sự bùng nổ nhu cầu tiêu dùng kéo theo mức định giá đa dạng trên thị trường, phụ thuộc lớn vào nguồn gốc xuất xứ và quy cách chế biến. Khảo sát thực tế cho thấy, hạt thông nhập khẩu đã bóc vỏ có mức giá khá đắt đỏ, dao động từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/kg tùy phẩm cấp, trong khi dòng nguyên vỏ nhập khẩu có giá từ 500.000-700.000 đồng/kg. Tận dụng lợi thế nguồn cung dồi dào sẵn có từ các rừng thông trong nước, hạt thông nội địa được rao bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử và chợ mạng với giá bình dân hơn, chỉ khoảng 300.000-400.000 đồng/kg cho loại đã bóc vỏ, giúp người tiêu dùng mua sắm rất thuận tiện.

Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của hạt thông phản ánh bước chuyển rõ nét trong thói quen ăn uống của người tiêu dùng hiện đại. Nếu như trước đây, loại hạt này gần như chỉ xuất hiện trong phân khúc hẹp tại các chuỗi siêu thị nhập khẩu cao cấp hoặc nhà hàng 5 sao, thì nay việc tiếp cận nguồn hàng trong nước dễ dàng đã đưa hạt thông bước thẳng vào gian bếp gia đình. Người tiêu dùng sử dụng hạt thông như một giải pháp ăn vặt lành mạnh, đồng thời ứng dụng đa dạng vào chế biến món ăn hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn.

Sở dĩ hạt thông trên thị trường quốc tế luôn duy trì mức giá đắt đỏ là do chu kỳ sinh trưởng kéo dài và quy trình thu hoạch thủ công. Một cây thông phải mất từ 15 đến 25 năm phát triển mới bắt đầu cho nón cái chứa hạt đạt tiêu chuẩn. Quá trình tạo hạt cũng đòi hỏi thời gian dài khi cây ra hoa vào khoảng tháng 5-6 nhưng phải chờ hơn một năm, đến tận tháng 9-10 năm sau nón mới chín già để thu hoạch. Bên cạnh đó, công đoạn tách nón, thu gom, sấy khô và bóc tách lớp vỏ cứng bảo vệ phần nhân bên trong phần lớn vẫn phụ thuộc vào sức người nhằm tránh làm vỡ nhân.

Hạt thông chinh phục người tiêu dùng nhờ cấu trúc nhân mềm gãy nhẹ, màu trắng ngà và vị béo thanh dịu không gây ngấy. Khi được rang sơ, hương thơm tự nhiên của hạt càng bộc lộ rõ nét, giúp tăng độ bùi cho món ăn mà không lấn át các hương vị chính. Đây cũng là thành phần cốt lõi tạo nên độ sánh mịn đặc trưng cho món sốt pesto nổi tiếng của Italy khi xay cùng húng quế, phô mai và dầu ô liu, đồng thời là nguyên liệu điểm nhấn trong nhiều món mì Ý, món nướng và ẩm thực Trung Đông.

Tại Việt Nam, diện tích rừng thông tương đối lớn tại các khu vực Tây Nguyên, Central Highlands và miền núi phía Bắc tạo nền tảng nguồn cung thuận lợi cho thị trường. Việc người tiêu dùng ngày càng dễ dàng tiếp cận hạt thông nội địa không chỉ mang đến lựa chọn dinh dưỡng mới theo đuổi lối sống xanh, mà còn mở ra hướng đi triển vọng trong việc gia tăng giá trị kinh tế cho chuỗi sản phẩm lâm nghiệp trong nước.